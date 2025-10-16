Language
    गुरुग्राम में रिन्यू कराने के नाम पर लाखों की ठगी, शातिर ने भतीजा बनकर लगाया चूना

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:22 AM (IST)

    गुरुग्राम में एक व्यक्ति को साइबर ठगों ने वीजा नवीनीकरण के नाम पर 2.68 लाख रुपये का चूना लगाया। ठगों ने खुद को पीड़ित का भतीजा बताकर विदेश से आने का बहाना बनाया और पैसों की मांग की। बाद में और पैसे मांगने पर पीड़ित को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों ने अपने आप को भतीजा बताकर विदेश से आने की बात कहकर वीजा रिन्यू कराने के नाम पर गुरुग्राम में रहने वाले एक व्यक्ति से दो लाख 68 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। जब दोबारा उसने साढ़े तीन लाख रुपये मांगे तो व्यक्ति को धोखाधड़ी का अहसास हुआ। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पूर्वी पुलिस ने केस दर्ज किया है।

    सेक्टर 59 फाइंस एलीवेट में रहने वाले रतनलाल गरोड़िया ने साइबर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीते दिनों उनके पास अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने अपने आप को उनका भतीजा बताया। उनका भतीजा अमेरिका में रहता है। उसी के नाम का इस्तेमाल किया।

    फोन करने वाले ने कहा कि वह इंडिया आना चाहता है, इसलिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। हालांकि, उसके पास रुपये हैं, लेकिन वह बैंक में 24 घंटे बाद आएंगे। उसने कहा कि भारत आने के दौरान उसे रुपये की जरूरत है। इसके बाद उनके और उनकी पत्नी के पास वॉट्सएप से मैसेज आने लगे।

    उसने कहा कि उसे चंडीगढ़ के वीजा एजेंट के माध्यम से वीजा प्रक्रिया के लिए 2 लाख 70 हजार रुपये चाहिए। इस दौरान वीजा एजेंट बनकर भी किसी ने उनके पास कई बार फोन किया। भरोसे में आकर रतनलाल ने कई बार में दो लाख 68 हजार रुपये भेज दिए। यह रुपये जाने के बाद ठगों टिकट कराने के नाम पर भी साढ़े तीन लाख रुपये मांगे। इस पर उन्हें धोखाधड़ी की शंका हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।