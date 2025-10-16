गुरुग्राम में रिन्यू कराने के नाम पर लाखों की ठगी, शातिर ने भतीजा बनकर लगाया चूना

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों ने अपने आप को भतीजा बताकर विदेश से आने की बात कहकर वीजा रिन्यू कराने के नाम पर गुरुग्राम में रहने वाले एक व्यक्ति से दो लाख 68 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। जब दोबारा उसने साढ़े तीन लाख रुपये मांगे तो व्यक्ति को धोखाधड़ी का अहसास हुआ। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पूर्वी पुलिस ने केस दर्ज किया है।

सेक्टर 59 फाइंस एलीवेट में रहने वाले रतनलाल गरोड़िया ने साइबर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीते दिनों उनके पास अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने अपने आप को उनका भतीजा बताया। उनका भतीजा अमेरिका में रहता है। उसी के नाम का इस्तेमाल किया।

फोन करने वाले ने कहा कि वह इंडिया आना चाहता है, इसलिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। हालांकि, उसके पास रुपये हैं, लेकिन वह बैंक में 24 घंटे बाद आएंगे। उसने कहा कि भारत आने के दौरान उसे रुपये की जरूरत है। इसके बाद उनके और उनकी पत्नी के पास वॉट्सएप से मैसेज आने लगे।