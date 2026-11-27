जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। अपराधी का पीछा कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम के एक सिपाही की गुरुग्राम में अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक सिपाही राहुल (30) उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के खेड़ा धौलपुर के रहने वाले थे। गुरुवार को पुलिस टीम अपराधी का पीछा करते हुए गुरुग्राम से गुजर रही थी। इसी दौरान खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास राहुल की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में अचानक बेहोश होने पर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार के अनुसार, बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम एक अपराधी का पीछा कर रही थी। पीछा करते हुए टीम गुरुग्राम पहुंची तो खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास सिपाही राहुल की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल खेड़की दौला क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद उनकी तबीयत में सुधार होने पर पुलिस टीम आगे की कार्रवाई के लिए रवाना हो गई।