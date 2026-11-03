गुरुग्राम के भोंडसी जेल में बंद विचाराधीन बंदी की संदिग्ध हालात में मौत, 2019 से मर्डर केस का था आरोपित

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। भोंडसी जेल में बंद एक विचाराधीन बंदी की सोमवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेंद्रा पार्क के लक्ष्मी गार्डन निवासी 46 वर्षीय रिषभ मेहता के रूप में हुई है।

जेल प्रशासन के अनुसार, रिषभ मेहता हत्या के एक मामले में आरोपित था और 24 सितंबर 2019 से ही जेल में बंद था। मामले में अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उसे सजा नहीं हुई थी। सोमवार रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर होते देख जेल स्टाफ ने तुरंत उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।