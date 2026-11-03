गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड पर भीषण कार हादसा, वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड पर शनिवार सुबह तेज रफ्तार एक गाड़ी लेन बदलते हुए अनियंत्रित हो गई थी और दो अन्य गाड़ियों को टक्कर मार दी थी।

हादसे का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपित की पहचान कर गिरफ्तारी करेगी।

बेहद तेज थी टक्कर

प्रसारित वीडियो गोल्फ कोर्स रोड स्थित एक अंडरपास का है। वीडियो में एक कार चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए आगे चल रही दो गाड़ियों को टक्कर मारता दिख रहा है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक गाड़ी पलट गई, जबकि दूसरी गाड़ी अंडरपास की दीवार से जा टकराई।