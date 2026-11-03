गुरुग्राम में फर्जी एनओसी से कार बेचने की ठगी, एक और आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। वाहनों को बेचने के नाम पर फर्जी एनओसी और दस्तावेज दिखाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित वाहनों की फर्जी एनओसी तैयार करके अपने साथियों को कमीशन पर उपलब्ध कराता था।

पुलिस के अनुसार, पांच फरवरी 2026 को एक व्यक्ति ने साइबर अपराध थाना पश्चिम में शिकायत दी थी कि 3 जनवरी और 21 जनवरी को अज्ञात व्यक्तियों ने दो कारों को बेचने के नाम पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से कुल 12,59,759 रुपये बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए।