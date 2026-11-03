गुरुग्राम में त्योहारों से पहले एफडीए की बड़ी कार्रवाई, मिठाई निर्माताओं से आठ नमूने जब्त

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। त्योहारों के मद्देनजर मिठाई के कारोबार में मिलावट की आशंका को देखते हुए अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बड़े निर्माताओं पर निगरानी बढ़ा दी है।

बाजार में मिठाइयों की आपूर्ति करने वाले थोक निर्माता प्रतिष्ठान विभाग के रडार पर हैं। एफडीए और मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने बादशाहपुर, सेक्टर-67 और भोंडसी क्षेत्र में मिठाई निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर आठ खाद्य नमूने एकत्र किए। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।

मिठाई प्रतिष्ठानों का किया गया निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वितीय डॉ दीपक के नेतृत्व में टीम ने बादशाहपुर और सेक्टर-67 में दो थोक मिठाई निर्माता प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। बादशाहपुर स्थित इकाई से डोडा बर्फी, रसगुल्ला और मिल्क केक के तीन नमूने लिए गए।

वहीं, सेक्टर-67 स्थित प्रतिष्ठान से पनीर का एक नमूना जांच के लिए लिया गया। इसी तरह खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ मनोज कुमार के साथ संयुक्त टीम ने भोंडसी क्षेत्र में मिठाई निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। यहां से मिठाइयों और ड्राई फ्रूट्स के पांच नमूने एकत्र किए गए।