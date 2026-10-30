दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा, दो ट्रालों की टक्कर के बाद लगी आग; केबिन में सो रहा हेल्पर जिंदा जला

जागरण संवाददाता, पटौदी। दिल्ली-जयपुर हाईवे के राठीवास फ्लाईओवर पर बृहस्पतिवार देर रात लगभग डेढ़ बजे दो ट्रालों की भीषण भिड़ंत के बाद एक ट्राले में आग लग गई।

आग इतनी तेजी से फैली कि केबिन में सो रहा हेल्पर बाहर नहीं निकल सका और जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई। हादसे के दौरान चालक और एक अन्य हेल्पर ने केबिन से कूदकर अपनी जान बचाई।

दोनों को चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।

दो ट्रालों की टक्कर के बाद केबिन में लगी आग

पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार की रात राजस्थान से गुरुग्राम की ओर दो ट्राले आगे-पीछे जा रहे थे। आगे चल रहे ट्राले में टाइलें और पीछे वाले ट्राले में जीरो रोड़ी लदी हुई थी।

राठीवास फ्लाईओवर की ढलान पर पहुंचते ही आगे चल रहे ट्राले के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे आ रहा ट्राला चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और सीधे आगे वाले ट्राले से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि पीछे चल रहे ट्राले के केबिन में शार्ट सर्किट होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। सो रहे हेल्पर की जिंदा जलने से मौत हादसे के समय केबिन में चालक और दो हेल्पर मौजूद थे। आग लगते ही चालक ने बाहर छलांग लगा दी। नीचे गिरने से उसके घुटनों सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं।