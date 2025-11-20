Language
    Traffic Challan: गुरुग्राम में धड़ाधड़ कट रहे चालान, इस साल अब तक 18 लाख गाड़ियों पर हुआ एक्शन

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:45 AM (IST)

    गुरुग्राम में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर इस साल 18 लाख से ज़्यादा चालान काटे गए हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 13.88 लाख था। रॉन्ग साइड ड्राइविंग और बिना हेलमेट चलने वालों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। सड़क हादसों को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। कैमरों से भी चालान किए जा रहे हैं।

    गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित द्वारका एक्सप्रेस वे पर आए दिन इस तरह गलत दिशा में दौड़ते है वाहन। संजय गुलाटी

    विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। शहर में प्रतिदिन हो रही यातायात पुलिस की कार्रवाई के बाद भी वाहन चालक नियमों का उलंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यातायात नियमों का उलंघन करने से कई बार सड़क हादसे भी होते हैं और लोगों की जान भी चली जाती है। इस साल यातायात पुलिस की ओर से अब 18 लाख से ज्यादा वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है।

    जहां पिछले पूरे साल में 13 लाख 88 हजार वाहन चालकों के चालान विभिन्न यातायात उलंघन के तहत किए गए थे। वहीं इस बार यह संख्या अक्टूबर महीने में ही पांच लाख ज्यादा हो गई है। यातायात पुलिस की ओर से इस साल 31 अक्टूबर तक की गई कार्रवाई के मुताबिक 18 लाख 21 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं।

    हर साल सड़क हादसों में कितने लोगों की जा रही जान?

    इसमें भी सबसे ज्यादा कार्रवाई रॉन्ग साइड और बिना हेलमेट के चलने वाले वाहन चालकों पर की गई है। गुरुग्राम में बीते कई सालों से हर साल चार सौ से ज्यादा मौतें सड़क हादसों में हो रही हैं। सड़क हादसों में होने वाली मौतों का मुख्य कारण रॉन्ग साइड वाहन और बिना हेलमेट के वाहन चलाना भी है।

    यातायात पुलिस के अनुसार वाहन चालकों पर कार्रवाई और निगरानी के लिए शहरभर में कैमरे लगाए गए हैं। यातायात उलंघन पर कैमरे के माध्यम से चालान किए जा रहे हैं। जहां पिछले साल कैमरे के माध्यम से आठ लाख 47 हजार चालान थे, तो इस साल 31 अक्टूबर तक 11 लाख 83 हजार चालान सिर्फ कैमरे के माध्यम से ही किए गए हैं।

    • 1,82,780 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई 2024 में पूरे साल में रॉन्ग साइड वाहन चालने पर
    • 1,81,700 लोगों के चालान किए जा चुके हैं इस साल 31 अक्टूबर तक रॉन्ग साइड के
    • 2024 में कुल चालान: 13,88,786
    • 2025 में 31 अक्टूबर तक कुल चालान: 18,21,000
    यातायात उलंघन 2024 2025
    रॉन्ग साइड 1,82,780 1,81,700
    रॉन्ग साइड पार्किंग 1,57,298 1,58,000
    बिना हेलमेट 2,35,000 3,28,000
    डबल सवारी बिना हेलमेट 2,57,000 3,81,000
    ओवर स्पीड 18,444 82,600
    लेन चेंज ड्राइविंग 61,780 64,700

    पिछले पांच सालों में सड़क हादसों में गई जान

    साल हादसे घायल मौत
    2020 250 171 169
    2021 944 845 377
    2022 1040 886 404
    2023 1172 874 494
    2024 1019 750 448

    सड़क हादसों में कमी और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस प्रतिदिन अभियान चलाती है। अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि वाहन चालक इन आंकड़ों से सबक लेकर यातायात नियमों की अनदेखी न करें और यातायात नियमों का अनुसरण अधिक से अधिक अपनी यात्रा मार्ग में करें।


    -

    डॉ. राजेश मोहन, डीसीपी ट्रैफिक