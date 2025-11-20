Traffic Challan: गुरुग्राम में धड़ाधड़ कट रहे चालान, इस साल अब तक 18 लाख गाड़ियों पर हुआ एक्शन

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। शहर में प्रतिदिन हो रही यातायात पुलिस की कार्रवाई के बाद भी वाहन चालक नियमों का उलंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यातायात नियमों का उलंघन करने से कई बार सड़क हादसे भी होते हैं और लोगों की जान भी चली जाती है। इस साल यातायात पुलिस की ओर से अब 18 लाख से ज्यादा वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जहां पिछले पूरे साल में 13 लाख 88 हजार वाहन चालकों के चालान विभिन्न यातायात उलंघन के तहत किए गए थे। वहीं इस बार यह संख्या अक्टूबर महीने में ही पांच लाख ज्यादा हो गई है। यातायात पुलिस की ओर से इस साल 31 अक्टूबर तक की गई कार्रवाई के मुताबिक 18 लाख 21 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं।

हर साल सड़क हादसों में कितने लोगों की जा रही जान? इसमें भी सबसे ज्यादा कार्रवाई रॉन्ग साइड और बिना हेलमेट के चलने वाले वाहन चालकों पर की गई है। गुरुग्राम में बीते कई सालों से हर साल चार सौ से ज्यादा मौतें सड़क हादसों में हो रही हैं। सड़क हादसों में होने वाली मौतों का मुख्य कारण रॉन्ग साइड वाहन और बिना हेलमेट के वाहन चलाना भी है।

यातायात पुलिस के अनुसार वाहन चालकों पर कार्रवाई और निगरानी के लिए शहरभर में कैमरे लगाए गए हैं। यातायात उलंघन पर कैमरे के माध्यम से चालान किए जा रहे हैं। जहां पिछले साल कैमरे के माध्यम से आठ लाख 47 हजार चालान थे, तो इस साल 31 अक्टूबर तक 11 लाख 83 हजार चालान सिर्फ कैमरे के माध्यम से ही किए गए हैं।