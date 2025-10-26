Traffic Challan: गुरुग्राम में धड़ाधड़ कट रहे चालान, फिर भी नहीं सुधर रहे वाहन चालक
गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार चालान काटे जाने के बावजूद, वाहन चालकों के रवैये में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। लोग अभी भी रेड लाइट जंप और बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें चालान का डर नहीं है। पुलिस को सख्त कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।
विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। सड़कों पर जहां-तहां अपने वाहन खड़े कर वाहन चालकों द्वारा यातायात का उलंघन तो किया ही जाता है, साथ ही इससे सड़क हादसे होने का खतरा भी हर समय बना रहता है। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई का भी वाहन चालकों में कोई डर नहीं है। इस साल गलत जगह वाहन खड़े करने पर यातायात पुलिस ने करीब एक लाख वाहनों का चालान किया है, इसके बाद भी लोग अपने वाहन सड़कों पर खड़े कर यातायात उलंघन कर रहे हैं।
शहर में सड़कों पर वाहन खड़े होने से जहां जाम की स्थिति पैदा होती है, वहीं हाईवे पर जाम और हादसे दोनों की स्थितियां बनती हैं। दिवाली के दौरान भी शहर के बाजारोें में सड़कों पर वाहन खड़े होने से जाम की स्थिति बनी। वहीं हाईवे पर कई बार सड़क पर वाहन खड़े होने से हादसे हुए।
हर साल जिले में 400 से ज्यादा लोगों की जान सड़क हादसों में जा रही है। इनमें से आधे से ज्यादा लोग हाईवे पर होने वाले हादसों में जान गवां रहे हैं। कोहरे के सीजन में इस तरह की लापरवाही से हादसे बढ़ जाते हैं। आने वाले समय में कोहरे का सीजन फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस को हाईवे व शहर की अन्य सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ाकर सड़क किनारे वाहन खड़े करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
इस महीने अब तक 7035 वाहन चालकों पर कार्रवाई
ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हर महीने रांग पार्किंग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस महीने भी अब तक सात हजार से ज्यादा वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। ट्रैफिकपुलिस के अनुसार एक से 23 अक्टूबर के बीच रांग पार्किंग में खड़े वाहनों को चेक करने पर कुल 7035 वाहन गलत स्थान पर पाए गए। इन पर 51 लाख 13 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
रॉन्ग पार्किंग पर कार्रवाई
साल---- चालान
2023----89,783
2024----1,49,462
2025----एक लाख करीब
साल दर साल हुए सड़क हादसे
साल-----हादसे----घायल-----मौत
2021----944----845----377
2022----1040---886----404
2023----1172---874---494
2024----1019---750---448
गुरुग्राम पुलिस का उद्देश्य यातायात का संचालन व्यवस्थित व सुचारू रूप से कराते हुए सफर को सुगम व सुरक्षित बनाना है। यातायात के सुचारू, सुगम व व्यवस्थित संचालन के लिए गुरुग्राम पुलिस यातायात की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। सड़क पर वाहन खड़े करने पर वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है। क्रेन के सहारे भी वाहनों को सड़क से हटाकर पार्किंग में खड़ा कराकर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. राजेश मोहन, डीसीपी ट्रैफिक
