दिल्ली-जयपुर हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग, सड़क पर मची अफरातफरी
गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। इस घटना से हाईवे पर अफरातफरी का माहौल बन गया और दहशत फैल गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर चल रही एक फॉर्च्यूनर एसयूवी अचानक आग की लपटों में घिर गई। हादसा सेक्टर 31 के पास हुआ जब चालक ने गाड़ी से धुआँ निकलता देखा और कुछ ही सेकंड में पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी रोकी और बाहर कूदकर अपनी जान बचाई।
जानकारी के अनुसार, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगते ही सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुँची और हाईवे पर यातायात डायवर्ट किया।
सेक्टर 29 दमकल केंद्र से एक दमकल गाड़ी आग बुझाने के लिए पहुँची, लेकिन तब तक एसयूवी पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुकी थी। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया और गाड़ी को हटाया ताकि हाईवे पर यातायात फिर से शुरू हो सके।
फिलहाल, एसयूवी में आग लगने का सही कारण अज्ञात है। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट या इंजन के ज़्यादा गर्म होने की है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा, हालाँकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई।
