गैंगस्टर सुनील सरढानिया को वेस्ट यूपी ले गई क्राइम ब्रांच, गुर्गों और हथियार उपलब्ध कराने वालों की हो रही तलाश

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मध्य अमेरिका के कोस्टारिका से पकड़कर लाए गए गैंग्स्टर सुनील सरढानिया को रिमांड के दौरान पुलिस बुधवार को वेस्ट यूपी के कई जिलों में लेकर गई। यहां उसके गुर्गों और उन्हें हथियार उपलब्ध कराने वालों की खोज की जा रही है। गुरुग्राम में हरियाणावी गायक राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और रोहित शौकीन की हत्या के मामले में शामिल रहे गैंग के गुर्गों को सरढानिया ने ही किसी के माध्यम से हथियार उपलब्ध कराए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरढानिया ने बागपत और आगरा में भी भारत से फरार होने से पहले वारदातों को अंजाम दिया था। उसके गिरोह का नेटवर्क वेस्ट यूपी, हरियाणा के साथ-साथ पंजाब में भी फैला हुआ है। पूछताछ में हथियार उपलब्ध कराने की जानकारी सामने आने पर अब क्राइम ब्रांच की टीम उससे गैंग के गुर्गों और हथियार सप्लाई के नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। इसलिए उसे रिमांड के दौरान उन स्थानों पर ले जाया जा रहा है, जहां उसके गुर्गाें के होने की संभावना है। रिमांड के दौरान पुलिस को इसके नेटवर्क में शामिल और लोगों को गिरफ्तार करने में भी सफलता मिल सकती है।

सुनील समेत पांच लोगों को एजेंटों ने कोलंबिया में बनाया था बंधक सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक अभी तक की पूछताछ में सरढानिया ने अपने डंकी रूट पर एजेंटों द्वारा बंधक बनाने की कहानी भी सुनाई। पूछताछ में उसने बताया कि वह जमानत पर फरार होने के बाद चार अन्य साथियों के साथ दुबई के बाद डंकी के रास्ते अमेरिका के लिए चला था।

एजेंट जब उसे कोलंबिया लेकर पहुंचे तो इनके पास वहां से आगे जाने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए एजेंटों ने सुनील समेत पांचों लोगों को करीब डेढ़ महीने तक बंधक बनाए रखा गया। इस दौरान इनके साथ मारपीट की गई। खाने और पानी के लिए भी तरसाया गया। एजेंट इससे सात हजार डालर की मांग कर रहे थे। इस दौरान सुनील ने दीपक नांदल से संपर्क किया।

दीपक ने राव इंद्रजीत से संपर्क कर सुनील को आगे भेजने के बारे में बताया। राव इंद्रजीत के माध्यम से पैसे एजेंटों तक पहुंचाए गए। इसके बाद वह आगे जा सका, हालांकि वह अमेरिका तक नहीं पहुंच पाया। कोस्टारिका में ही रहकर वह गैंग के लिए काम कर रहा था।