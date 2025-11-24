सोनाली फोगट मर्डर केस का मुख्य आरोपी सुखविंदर फिर गिरफ्तार, गुरुग्राम में पत्रकारों पर हमला; बाउंसरों के साथ पकड़ाया

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सोमवार को गुरुग्राम पुलिस ने गोवा में 2022 में एक्ट्रेस सोनाली फोगट की मौत के मामले में आरोपी एक युवक और उसके दोस्त को मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया है। यह मारपीट शनिवार सुबह सेक्टर 50 के एक क्लब के बाहर दो मीडियाकर्मियों पर हुई थी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चरखी दादरी के मंडोला गांव के सुखविंदर सिंह और रोहतक के गौरव तनेजा के रूप में हुई है। सुखविंदर का नाम सोनाली फोगट मर्डर केस में था। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले शराब बार के मैनेजर सोनू कुमार और दो बाउंसर आनंद और ललित को इस मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

गुरुग्राम की कृष्णा कॉलोनी के रहने वाले मनु मेहता ने शनिवार को सेक्टर 50 थाने में शिकायत दी कि वह सुबह 7:30 बजे सेक्टर 50 के एक क्लब में शराब परोसने का काम कवर करने गया था। उसके साथ उसका साथी सुनील यादव भी था। बाउंसरों ने उसके साथ गाली-गलौज की। उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसकी माइक्रोफोन ID छीन ली। उनकी कार पर पत्थर फेंके गए, जिससे शीशा टूट गया।