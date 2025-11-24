Language
    सोनाली फोगट मर्डर केस का मुख्य आरोपी सुखविंदर फिर गिरफ्तार, गुरुग्राम में पत्रकारों पर हमला; बाउंसरों के साथ पकड़ाया

    By Vinay Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:42 PM (IST)

    गुरुग्राम पुलिस ने सोनाली फोगाट हत्याकांड के आरोपी सुखविंदर सिंह और उसके दोस्त गौरव तनेजा को मीडियाकर्मियों से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह घटना सेक्टर 50 के एक क्लब के बाहर हुई। शिकायतकर्ता मनु मेहता के अनुसार, बाउंसरों ने गाली-गलौज और मारपीट की, आईडी छीनी और गोली मारने की धमकी दी।

    गुरुग्राम पुलिस ने सोनाली फोगाट हत्याकांड के आरोपी सुखविंदर सिंह मीडियाकर्मियों से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सोमवार को गुरुग्राम पुलिस ने गोवा में 2022 में एक्ट्रेस सोनाली फोगट की मौत के मामले में आरोपी एक युवक और उसके दोस्त को मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया है। यह मारपीट शनिवार सुबह सेक्टर 50 के एक क्लब के बाहर दो मीडियाकर्मियों पर हुई थी।

    गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चरखी दादरी के मंडोला गांव के सुखविंदर सिंह और रोहतक के गौरव तनेजा के रूप में हुई है। सुखविंदर का नाम सोनाली फोगट मर्डर केस में था। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले शराब बार के मैनेजर सोनू कुमार और दो बाउंसर आनंद और ललित को इस मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

    गुरुग्राम की कृष्णा कॉलोनी के रहने वाले मनु मेहता ने शनिवार को सेक्टर 50 थाने में शिकायत दी कि वह सुबह 7:30 बजे सेक्टर 50 के एक क्लब में शराब परोसने का काम कवर करने गया था। उसके साथ उसका साथी सुनील यादव भी था। बाउंसरों ने उसके साथ गाली-गलौज की। उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसकी माइक्रोफोन ID छीन ली। उनकी कार पर पत्थर फेंके गए, जिससे शीशा टूट गया।

    आरोप है कि बाउंसरों ने उन्हें गोली मारने की धमकी भी दी। इस मामले में सुखविंदर और अन्य को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, सोनाली की मौत अगस्त 2022 में गोवा के अंजुना बीच के एक क्लब में हुई थी। ड्रग ओवरडोज को इसका कारण माना गया था। हालांकि, परिवार ने सोनाली के PA सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था। जांच के बाद CBI ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। आठ महीने बाद इन आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा कर दिया गया।