आदित्य राज, सोहना। गुरुग्राम को साफ-सुथरा रखने के लिए नगर परिषद की ओर से करोड़ों रुपये का ठेका दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है।

डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। कहीं कूड़ा उठाने वाली गाड़ी कई-कई दिन तक नहीं पहुंचती तो कहीं बिना निर्धारित समय के वाहन पहुंचकर कुछ ही देर में निकल जाते हैं।

नालियों में जमा हो रहा कूड़ा...

ऐसे में घरों का कूड़ा गलियों और चौक-चौराहों पर जमा हो रहा है। गार्बेज टैक्स देने के बावजूद नियमित कूड़ा उठान नहीं होने से शहरवासियों में नाराजगी बढ़ रही है।

लोगों का आरोप है कि कूड़ा उठाने का ठेका लेने वाले ठेकेदार की मनमर्जी चल रही है। वॉर्डों में कूड़ा उठाने वाले वाहनों के आने का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है। कई बार वाहन पहुंचते भी हैं, तो चौक-चौराहों पर दो मिनट तक नहीं रुकते।

अनियमित व्यवस्था से लोग परेशान.. इससे लोग अपने घरों का कूड़ा गाड़ी में डाल भी नहीं पाते। सीमित संसाधनों और अनियमित व्यवस्था के कारण लोगों को मजबूरन कूड़ा खुले में डालना पड़ रहा है। शहर के फव्वारा चौक, खेल चौक, लेबर चौक, तिकोना पार्क और राजीव गांधी पार्क सहित कई स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।

डोर-टू-डोर कूड़ा उठान नियमित नहीं होने के कारण आम रास्तों और गलियों में भी गंदगी फैल रही है। कई जगह कूड़े के आसपास बेसहारा पशु घूमते रहते हैं। स्थिति यह है कि नगर परिषद चेयरपर्सन के नाम और निवास के दिशा-सूचक बोर्ड के आसपास भी गंदगी दिखाई देती है।

कुप्रबंधन से जनप्रतिनिधि भी खफा.. शहर के प्रमुख प्रवेश मार्ग फव्वारा चौक और तिकोना पार्क के आसपास सफाई व्यवस्था की स्थिति नगर परिषद के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था को लेकर केवल आम नागरिक ही नहीं, बल्कि नगर परिषद के जनप्रतिनिधि भी नाराज हैं।