जागरण संवाददाता, कासगंज। रेलवे जंक्शन से फर्रुखाबाद जा रही ट्रेन पर सोमवार शाम कासगंज और बढ़ारी रेलवे स्टेशन के बीच अराजकतत्वों ने पथराव कर दिया। अचानक हुए पथराव से ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। पथराव की जानकारी मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार सोमवार शाम करीब 5:40 बजे कासगंज जंक्शन से फर्रुखाबाद के लिए ट्रेन रवाना हुई थी। ट्रेन जब कासगंज और बढ़ारी स्टेशन के मध्य से गुजर रही थी, तभी कुछ अराजकतत्वों ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए।

चलती ट्रेन पर अचानक पत्थर आने से यात्रियों में दहशत फैल गई। घटना के बाद गंजडुंडवारा निवासी अधिवक्ता अय्याज ने आरपीएफ को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ के जवान सक्रिय हो गए और पथराव करने वाले अराजकतत्वों की तलाश शुरू कर दी।