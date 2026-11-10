सोहना में बनेगी अत्याधुनिक नई अनाज मंडी, किसानों-आढ़तियों को मिलेगा लाभ

आदित्य राज, गुरुग्राम। सोहना में नई अनाज मंडी बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए पलवल रोड पर जमीन चिह्नित कर ली गई है।

मंडी बनने से किसानों और आढ़तियों को फसल उतारने, भंडारण और कारोबार के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। यह जानकारी सोहना मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने दी।

पुरानी मंडी में जगह की कमी से परेशानी

कृषि मंत्री ने यहां किसानों और आढ़तियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि किसान और आढ़ती एक परिवार की तरह हैं। दोनों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

प्रदेश सरकार किसानों की फसल खरीद के लिए पुख्ता व्यवस्था कर रही है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल का उचित भाव मिल रहा है और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा रही है। मंडी अब काफी पुरानी.. इस दौरान व्यापारियों ने मंत्री को बताया कि सोहना की अनाज मंडी काफी पुरानी हो चुकी है। यहां जगह की कमी के कारण किसानों को फसल उतारने में परेशानी होती है। आढ़तियों को भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।