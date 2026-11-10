लोनी में मजदूरी मांगने पर कैफे संचालक ने दी जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, लोनी। बॉर्डर थाना क्षेत्र की इंद्रापुरी कॉलोनी स्थित एक कैफे संचालक ने मजदूरी मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लक्ष्मी गार्डन कालोनी निवासी लक्ष्मी शर्मा ने बताया कि उनका बेटा विशाल शर्मा इंद्रापुरी कालोनी स्थित एक कैफे पर कार्य करता है। कैफे संचालक दानिश ने करीब तीन माह से विशाल की मजदूरी नहीं दी है।