लोनी में मजदूरी मांगने पर कैफे संचालक ने दी जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज
लोनी के इंद्रापुरी कॉलोनी में एक कैफे संचालक ने अपने कर्मचारी को मजदूरी मांगने पर जान से मारने की धमकी ...और पढ़ें
HighLights
कैफे संचालक ने मजदूरी मांगने पर दी धमकी।
कर्मचारी विशाल शर्मा के साथ की गई मारपीट।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जागरण संवाददाता, लोनी। बॉर्डर थाना क्षेत्र की इंद्रापुरी कॉलोनी स्थित एक कैफे संचालक ने मजदूरी मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लक्ष्मी गार्डन कालोनी निवासी लक्ष्मी शर्मा ने बताया कि उनका बेटा विशाल शर्मा इंद्रापुरी कालोनी स्थित एक कैफे पर कार्य करता है। कैफे संचालक दानिश ने करीब तीन माह से विशाल की मजदूरी नहीं दी है।
तीन नवंबर को बेटे ने अपनी मजदूरी मांगी। आरोप है कि बेटे को दानिश व आर्यन अपनी स्कूटी पर बैठा कर सीमापुरी डीएलएफ एक कैफे पर ले गए।
यहां अपने साथी सन्नी व नैपू के साथ मिल बेटे के साथ मारपीट की। मजदूरी मांगने पर आरोपितों ने बेटे को जान से मारने की धमकी दी। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।