    सोहना एसडीएम कार्यालय में दिनदहाड़े चोरी करता पकड़ा गया युवक, पुलिस के किया हवाले

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:14 PM (IST)

    सोहना एसडीएम कार्यालय में दिनदहाड़े चोरी करते हुए एक युवक को पकड़ा गया। चौकीदार ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो चोर ने उस पर हमला कर दिया। चौकीदार ने बहादुरी दिखाते हुए चोर को काबू में रखा और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ जारी है। पहले भी कार्यालय में चोरियां हो चुकी हैं।

    संवाद सहयोगी, सोहना। सोहना के उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय में रविवार को दिनदहाड़े चोरी करते हुए एक युवक को पकड़ा गया। कार्यालय के चौकीदार ने युवक को पकड़ा तो उसने चौकीदार पर हमला किया। लेकिन चौकीदार ने चोर को नहीं छोड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया।

    चौकीदार धनीराम ने बताया कि अवकाश के दिन दोपहर में वे भोजन के लिए घर गए थे।जब वे कुछ देर बाद घर से लौटे तो उन्होंने कार्यालय के पीछे बने स्टोर का ताला टूटा हुआ देखा। संदेह होने पर उन्होंने जाकर देखा तो एक युवक स्टोर से सामान निकाल रहा था। चोरी पकड़ी जाने पर चोर ने चौकीदार पर हमला कर दिया। धनीराम ने हिम्मत दिखाते हुए युवक को मौके पर ही पकड़ लिया।

    पूछताछ में सामने आया कि आरोपित ने पेचकस की मदद से दरवाजे के कब्जे हटाकर कमरे में प्रवेश किया था। आरोपित ने चौकीदार पर कई बार हमला किया और जमीन पर नीचे गिरा दिया था, लेकिन चौकीदार ने चोर का मुकाबला किया और उसे नहीं छोड़ा।

    एसडीएम कार्यालय में इससे पहले भी दो से तीन बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। चोरी के दौरान जनरेटर सेट की बैटरियां और एसी के पार्ट्स चोरी किए गए थे। शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपित युवक से पूछताछ की जा रही है।