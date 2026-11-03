सोहना को मिलेगा 341 करोड़ का फ्लाईओवर, जाम से मुक्ति और विकास की नई रफ्तार

सतीश राघव, सोहना। साइबर सिटी गुरुग्राम से सटे सोहना की तस्वीर आने वाले समय में बदलने वाली है। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने और विकास की नई राह खोलने के लिए 341 करोड़ रुपये की लागत से पौने तीन किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा।

सोहना-गुरुग्राम एलिवेटेड राष्ट्रीय राजमार्ग-248ए पर प्रस्तावित इस परियोजना को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) से मंजूरी मिल गई है। फ्लाईओवर का निर्माण शहर की चुंगी नंबर एक से शुरू होकर नूंह जिले की सीमा पर स्थित हर्बल पार्क तक किया जाएगा।

मिलेगी भविष्य की जरूरतों को नई दिशा यह परियोजना केवल जाम से राहत देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सोहना के विकास और भविष्य की जरूरतों को भी नई दिशा देगी। दिल्ली-मुंबई-बड़ोदरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर हाईवे और मानेसर-कुंडली राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर आवागमन आसान होने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

इससे व्यापार, औद्योगिक गतिविधियों और आसपास के गांवों से शहर तक पहुंचने वाले लोगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग की ओर से केंद्र सरकार से मंजूरी लेने के बाद परियोजना का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया था। अब मंत्रालय की स्वीकृति मिलने से इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

शहर के बीच जाम से मिलेगी मुक्ति, आसान होगा सफर सोहना शहर में दमदमा मोड़, चिल्ड प्वाइंट, बस स्टैंड से अंबेडकर चौक तक प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं अनाज मंडी से अस्पताल होते हुए फव्वारा चौक तक भी वाहन रेंगते नजर आते हैं। कई बार कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में आधे घंटे तक लग जाते हैं।

इससे स्थानीय निवासियों के साथ आसपास के गांवों से आने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। शहर के व्यापारी दीपक गर्ग, रोहतास जैन, विकास गुप्ता, महेश अग्रवाल और रोहतास सिंगला का कहना है कि गुरुग्राम से सोहना पहुंचने में जितना समय लगता है, कई बार उतना ही समय दमदमा मोड़ से चिल्ड प्वाइंट और अनाज मंडी से फव्वारा चौक तक पहुंचने में लग जाता है।