जमशेदपुर के चर्चित डॉक्टर ओपी आनंद को बड़े भाई ने मारी गोली, संपत्ति विवाद में खूनी खेल

संवाद सूत्र, आदित्यपुर। सरायकेला-खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन परिसर में सोमवार रात पारिवारिक संपत्ति विवाद ने खूनी रूप ले लिया।

गायत्री शिक्षा निकेतन के संचालक सत्यप्रकाश सुधांशु ने अपने छोटे भाई व 111 सेव लाइफ अस्पताल के संचालक डॉ. ओपी आनंद पर सर्विस रिवाल्वर से गोलियां चला दीं।

पीठ में गोली लगने से डॉ. आनंद लहूलुहान होकर गिर पड़े। स्वजन व चालक उन्हें तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से आरोपित बड़ा भाई मोबाइल बंद कर भूमिगत हो गया है।

जिम से लौटते ही हुआ विवाद डॉ. आनंद रात करीब आठ बजे जिम से अपने आवास पहुंचे थे। उन्होंने निजी सुरक्षाकर्मी को घर जाने के लिए कहा ही था कि स्कूल और आवास परिसर में बड़े भाई सत्यप्रकाश सुधांशु के साथ उनकी कहासुनी शुरू हो गई।

डॉ. ओपी आनंद को अस्पताल पहुंचाते स्वजन। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों और चालक अमित के अनुसार, सुधांशु ने डॉ. आनंद की पत्नी सरिता आनंद पर पिस्टल तान दी। पत्नी को बचाने के लिए डॉ. आनंद आगे आए, तभी सुधांशु ने फायरिंग कर दी। एक गोली सीधे डॉ. आनंद की पीठ में लगी, जबकि दूसरी गोली शरीर को छूते हुए निकल गई। चालक व स्वजनों ने आनन-फानन में दरवाजा बंद कर उनकी जान बचाई। घटना के समय बेटी आम्या भी मौजूद थी। आठ दिन पहले भी हुई थी मारपीट दोनों भाइयों के बीच पिता की मृत्यु के बाद से स्कूल और पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। परिसर के भूतल पर डॉ. आनंद और ऊपरी तल पर सुधांशु का परिवार रहता है। इसको लेकर डॉ. ओपी आनंद की पत्नी के द्वारा बराबर सत्यप्रकाश सुधांशु के परिवार के साथ गाली गलौज किया जाता था।