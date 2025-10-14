बस स्टैंड पर मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सोहना। सोहना बस स्टैंड पर 11 अक्टूबर को दो गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस झगड़े में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक छात्र का पैर टूट गया। पुलिस अब मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है।

सिटी थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलूदा गांव निवासी राकेश और हथीन, पलवल निवासी कपिल के रूप में हुई है। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

घटना 11 अक्टूबर की सुबह सोहना बस स्टैंड पर हुई। बस से उतरे छात्रों के दो गुटों में गाली-गलौज को लेकर झगड़ा हो गया। देखते ही देखते यह झगड़ा मारपीट में बदल गया।

पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें एक युवक मोटरसाइकिल पर सवार दिखाई दिया। मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उन्हें उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ के दौरान मारपीट में शामिल छात्रों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है।