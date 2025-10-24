बेशर्मी की हद! चलती थार की खिड़की खोलकर पेशाब करने लगे दो लोग, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददात, गुरुग्राम। पुलिस ने चलती थार गाड़ी की खिड़की खोलकर सड़क पर पेशाब करने के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो का संज्ञान लिया और न्यू कॉलोनी थाने में मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में दो युवकों को काबू करके काले रंग की थार गाड़ी भी जब्त कर ली। आरोपितों की पहचान जिला झज्जर के गांव दादनपुर निवासी मोहित (23) और गांव सिलाना अनुज (25) के रूप में हुई है।

इंटरनेट मीडिया में एक वीडियो प्रसारित हो रहा था जिसमें पुलिस थाना न्यू कालोनी क्षेत्र के रेलवे रोड पर एक थार गाड़ी का चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और चलती गाड़ी में चालक के बगल वाली सीट की खिड़की खोलकर खड़े होकर पेशाब करता दिखाई दे रहा था। थाना पुलिस ने मामले में अभियोग अंकित किया। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की।

पुलिस नंबर के आधार पर कार मालिक तक पहुंची और ड्राइवर समेत पेशाब करने वाले युवक को पकड़ लिया। पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि वारदात में प्रयोग की गई थार गाड़ी आरोपित मोहित की है और वारदात के दौरान आरोपित अनुज गाड़ी चला रहा था। आरोपित मोहित ने चलती गाड़ी की खिड़की में खड़े होकर पेशाब करने की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया था।