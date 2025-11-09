Language
    विश्व कप विजेता शेफाली वर्मा का गुरुग्राम में भव्य स्वागत, बोलीं – हरियाणा की मिट्टी ने दिया हौसला

    By Varun Trivedi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:50 PM (IST)

    गुरुग्राम में विश्व कप विजेता शेफाली वर्मा का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने अपनी इस जीत का श्रेय हरियाणा की मिट्टी को दिया है। शेफाली ने कहा कि हरियाणा की मिट्टी ने ही उन्हें हौसला और प्रेरणा दी, जिसके कारण वह इस मुकाम तक पहुँच पाईं।

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी शेफाली वर्मा का सम्मान करते विधायक मुकेश शर्मा।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर भारत को 52 रनों से ऐतिहासिक जीत दिलाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी शेफाली वर्मा का रविवार को जिला प्रशासन की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

    समारोह के दौरान विधायक मुकेश शर्मा ने शेफाली वर्मा को शाल, स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर नगर निगम गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा भी मौजूद रहीं।

    क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच की प्लेयर आफ द मैच शेफाली वर्मा ने कहा कि हरियाणा की मिट्टी ने हौसला, जज्बा और जीतने की ताकत दी है। यह सम्मान केवल मेरा नहीं, पूरे देश और उन सभी लोगों का है जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। यह मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है।

    युवाओं को दिया संदेश

    उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि सपने बड़े रखें, मेहनत सच्ची रखें, सफलता जरूर मिलेगी। फाइनल मैच में शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाए और गेंदबाजी में भी 2 अहम विकेट लिए। उनके शानदार आलराउंड प्रदर्शन की बदौलत भारत ने यह ऐतिहासिक जीत हासिल की थी।

    विधायक ने कहा कि शेफाली जैसी बेटियां आज नए भारत का चेहरा हैं। उन्होंने साबित किया है कि मेहनत और हिम्मत के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। इस अवसर पर गुरुग्राम के एसडीएम परमजीत चहल, सीटीएम सपना यादव, डीपीआरओ बिजेंद्र कुमार और गुरुग्राम क्रिकेट एसोसिएशन के काउंसलर अनूप समेत अन्य लोग मौजूद रहे।