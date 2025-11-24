स्कूल ने झूठ बोला और बच्ची ने सच... गुरुग्राम में स्टाफ की लापरवाही से बाइक ने 3rd क्लास की बच्ची को रौंदा, मैनेजमेंट पर मुकदमा दर्ज
गुरुग्राम के एक कॉन्वेंट स्कूल में बस में चढ़ते समय एक छात्रा को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर घटना को छिपाने और गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन और बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। स्कूल का कहना है कि छात्रा फिसलकर गिरी थी और उसी समय बाइक उसके पैर पर चढ़ गई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मदनपुरी के एक प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में स्टाफ की लापरवाही की वजह से स्कूल टाइम के बाद स्कूल बस में चढ़ते समय सड़क पर एक स्टूडेंट को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में स्टूडेंट का पैर दो जगह से फ्रैक्चर हो गया। स्कूल मैनेजमेंट पर आरोप है कि उन्होंने पेरेंट्स को घटना की जानकारी नहीं दी, इसे छिपाया और गलत जानकारी दी। पेरेंट्स की शिकायत के आधार पर न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने रविवार को स्कूल मैनेजमेंट और बाइक सवार के खिलाफ केस दर्ज किया।
न्यू कॉलोनी में रहने वाली स्टूडेंट की मां सोनिया ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी, जो लेडी फ्लोरेंस कॉन्वेंट स्कूल में तीसरी क्लास की स्टूडेंट है, स्कूल बस सर्विस का इस्तेमाल कर रही थी। स्कूल मदनपुरी रोड पर है। अंदर पार्किंग की जगह न होने की वजह से बसें सड़क के दूसरी तरफ खड़ी होती हैं।
करीब एक हफ्ते पहले, जब लड़की बस में चढ़ने जा रही थी, तो स्टाफ की लापरवाही की वजह से स्टूडेंट्स रास्ता भटक गए और एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। जब लड़की घर लौटी, तो स्कूल स्टाफ ने कहा कि वह फिसलकर गिर गई थी, जिससे उसके पैर में सूजन आ गई है और उन्होंने स्प्रे लगाया था। पैर में लगातार सूजन होने पर बच्ची को पालम विहार के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया।
एक्स-रे में फ्रैक्चर का पता चला। जब बच्ची से घटना के बारे में पूछा गया, तो उसने भी घटना बताई। मां ने स्कूल पर सड़क पार करते समय असुरक्षित तरीके अपनाने का आरोप लगाया। स्कूल ने बच्ची की बातों को नज़रअंदाज़ कर दिया। घटना के बाद बच्ची के माता-पिता और दूसरे लोगों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया और CCTV फुटेज न देने का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस स्टेशन ने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज किया है।
इस बीच, लेडी फ्लोरेंस कॉन्वेंट स्कूल मैनेजमेंट ने कहा कि बच्चों को सड़क पार कराने में मदद के लिए स्टाफ मौजूद है। स्कूल का कहना है कि बच्ची का बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गई, और उसी समय एक बाइक उसके पास आई, जो उसके पैर पर चढ़ गई। CCTV फुटेज में रुकावट डालने के आरोपों के बारे में स्कूल ने कहा कि उनके CCTV में घटना साफ नहीं दिख रही है क्योंकि एक पेड़ ने कैमरे में रुकावट डाली है, जिससे वीडियो धुंधला हो गया है।
