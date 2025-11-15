Language
    द्वारका से मानेसर के सफर में लगेंगे सिर्फ 30 मिनट, मल्टी यूटीलिटी काॅरिडोर पर बनाया जाएगा फ्लाईओवर

    By Sandeep Kumar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:24 PM (IST)

    गुरुग्राम के सती चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण अगले साल शुरू होगा। जीएमडीए ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिस पर 59 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे नए गुरुग्राम और आईएमटी मानेसर को फायदा होगा, साथ ही द्वारका से मानेसर तक का सफर आसान हो जाएगा। फ्लाईओवर बनने से सेक्टर 80 से 95 तक के निवासियों को भी सुविधा मिलेगी।

    संदीप रतन, गुरुग्राम। नए गुरुग्राम की लाइफ लाइन माने जाने वाले मल्टी यूटीलिटी काॅरिडोर पर स्थित सती चौक के फ्लाईओवर (सेक्टर 86) का निर्माण अगले साल शुरू हो जाएगा। गुरुग्राम मेट्रोपालिटन डेवलपमेंट अथाॅरिटी (जीएमडीए) ने फ्लाईओवर निर्माण के लिए जल्द टेंडर लगाएगा।

    विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (डीएनआईटी) के लिए जीएमडीए काम कर रहा है। नए गुरुग्राम की सड़कों और सती चौक पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए सती चौक पर फ्लाईओवर निर्माण का निर्णय जीएमडीए की बैठक में लिया गया था।

    इससे पहले 5.5 किलोमीटर लंबे मल्टी यूटीलिटी कॉरिडोर का निर्माण जीएमडीए पूरा कर चुका है। खास बात यह है कि सती चौक जहां यह फ्लाईओवर बनना है, इसी कारिडाेर पर स्थित है।

    फ्लाईओवर निर्माण के बाद गुरुग्राम से मानेसर और दिल्ली के द्वारका से मानेसर तक का सफर आसान हो जाएगा। द्वारका से मानेसर तक सिर्फ 30 मिनट में पहुंच सकेंगे। फिलहाल सती चौक पर वाहनों के भारी दबाव के कारण ट्रैफिक जाम लग रहा है।

    जीएमडीए के अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नए साल में निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। फ्लाईओवर के निर्माण से नए गुरुग्राम के साथ-साथ आइएमटी मानेसर के उद्योगों को भी गति मिलेगी।

    सती चौक से गुजर रहे 50 हजार से ज्यादा वाहन

    सती चौक मल्टी यूटीलिटी कारिडोर के अलावा रामपुरा-पटौदी रोड सिक्स लेन रोड पर स्थित है। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर रामपुरा चौक होते हुए नए गुरुग्राम के सेक्टरों और पटौदी की तरफ तथा द्वारका एक्सप्रेस वे मानेसर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक इसी चौराहे पर आकर मिलता है। इसके कारण सुबह-शाम भारी ट्रैफिक जाम लगता है।

    • 15 से ज्यादा सेक्टरों को फ्लाईओवर बनने फायदा मिलेगा।
    • 59 करोड़ रुपये सती चौक फ्लाईओवर निर्माण पर खर्च होंगे।
    • 80 से 95 सेक्टर तक नया गुरुग्राम बस चुका है।
    • 2026 में फ्लाईओवर निर्माण का कार्य शुरू होगा।
    • 5.5 किलोमीटर लंबा मल्टी यूटीलिटी काॅरिडोर है।

    टोल का वैकल्पिक रास्ता है काॅरिडोर

    दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक जाम लगने और बीच में खेड़कीदौला टोल प्लाजा होने के कारण दिल्ली से वाया द्वारका मानेसर जाने वाले और गुरुग्राम से मानेसर जाने वालों की संख्या मल्टी यूटीलिटी कारिडोर पर लगातार बढ़ रही है। इसी कारिडोर फ्लाईओवर बनेगा, जो रामपुरा-पटौदी रोड के ऊपर से गुजरेगा। इसके बाद सती चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी।

    59 करोड़ होंगे खर्च, सेक्टर 80 से 95 को फायदा

    जीएमडीए के अधिकारियों के अनुसार फ्लाईओवर निर्माण पर 59 करोड़ रुपये खर्च होंगे। फ्लाईओवर बनने सेक्टर 80 से 95 तक के सेक्टरों के बाशिंदों को अपने क्षेत्र में पहुंचने में आसानी होगी। इसके अलावा आइएमटी मानेसर के उद्योग भी रफ्तार पकड़ेंगे। मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में जाने वाले वाहन इसी सड़क से गुजरते हैं।

    काॅरिडोर पर तैयार हो रहा जीयू का नया कैंपस

    गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का नया कैंपस सेक्टर 87 में मल्टी यूटीलिटी काॅरिडोर पर तैयार हो रहा है। सती चौक से इस कैंपस की दूरी सिर्फ डेढ़ किलोमीटर है। यहां फ्लाईओवर बनने से विद्यार्थियों की परेशानी भी दूर हो जाएगी।

    फ्लाईओवर के लिए डीएनआइटी तैयार की जा रही है। निर्माण पर 59 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नए साल में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।


    अरुण धनखड़, मुख्य अभियंता जीएमडीए।