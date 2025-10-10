गुरुग्राम में राजीव चौक अंडरपास फिर से बंद, सफाई कराने के बाद प्रशासन ने इसे हाल ही में खोला था
गुरुग्राम के राजीव चौक अंडरपास में बारिश के बाद फिर से पानी भर गया है, जिससे यह पैदल यात्रियों के लिए बंद हो गया है। प्रशासन ने हाल ही में इसे साफ कराकर खोला था, लेकिन जलभराव के कारण इसे दोबारा बंद करना पड़ा। सुरक्षा व्यवस्था न होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। राजीव चौक अंडरपास में एक बार फिर से पानी भर गया है। तीन दिन पहले गुरुग्राम में हुई वर्षा के बाद यहां पानी भरा हुआ है। कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन ने यहां की साफ-सफाई कराकर इसे पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए खोला था। लेकिन जलभराव होने से प्रशासन को एक सप्ताह के अंदर ही इसे दोबारा बंद करना पड़ा।
राजीव चौक शहर का व्यस्ततम चौराहा है। यहां से प्रतिदिन एक लाख से ज्यादा वाहन गुजरते हैं। इनके बीच हजारों की संख्या में पैदल यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं। 2018 में पैदल यात्रियों के लिए एनएचएआइ ने यहां पर अंडरपास और फुट ओवरब्रिज बनाया था।
लेकिन कुछ साल यह सुचारु रहने के बाद बंद पड़े हुए हैं। फुट ओवरब्रिज के एस्केलेटर खराब होने से इक्का-दुक्का लोग ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर वर्षा के दिनों में अंडरपास में पानी भरा जाता है, इसलिए कई महीनों तक यह बंद रहता है।
इस साल भी वर्षा के सीजन में इसमें कई फीट तक जलभराव रहा। दैनिक जागरण में पैदल यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाए जाने के बाद अक्टूबर की शुरुआत में जिला प्रशासन ने अंडरपास से मलबा हटवाकर इसे सुचारू कराया था।
लेकिन यहां रोशनी व अन्य सुविधाओं के न होने से इसे लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वहीं एक बार फिर मंगलवार को शहर में वर्षा होने के बाद इसमें पानी भर गया। तीन दिन बाद शुक्रवार तक भी इससे पानी नहीं निकाला जा सका। ऐसे में यह फिर से बंद पड़ा हुआ है और पैदल यात्रियों की सुरक्षा रामभरोसे है।
