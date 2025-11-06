राहुल फाजिलपुरिया फायरिंग केस: कोस्टारिका से पकड़े गए सुनील सरढानिया की पूछताछ में खुलासा, पंजाब से गगनदीप गिरफ्तार
राहुल फाजिलपुरिया फायरिंग मामले में कोस्टारिका से गिरफ्तार सुनील सरढानिया की पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस ने पंजाब से गगनदीप नामक एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर फायरिंग के लिए हथियार मुहैया कराने का आरोप है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आगे की गिरफ्तारियों की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मध्य अमेरिका के कोस्टारिका से पकड़कर लाए गए सुनील सरढानिया से पूछताछ में हथियार उपलब्ध कराने वालों की जानकारी मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान पंजाब के फिरोजपुर जिले के बाबा रामलाल नगर के रहने वाले गगनदीप के रूप में की गई।
पुलिस सूत्रों के अनुसार गगनदीप को कुछ दिनों पहले पंजाब पुलिस ने एक मामले में पकड़ा था। सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच की टीम मंगलवार को पंजाब की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गुरुग्राम लेकर आई थी। यहां पूछताछ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में पता चला कि आरोपित गगनदीप ने दीपक नांदल के कहने पर आरोपित प्रदीप सहरावत को गुरुग्राम के खेड़कीदौला से अवैध हथियार उपलब्ध करवाए थे। आरोपित प्रदीप ने यह अवैध हथियार शक्ति सिंह को उपलब्ध करवाए थे, इसी हथियार से राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग कराई गई थी।
क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के बाद दयानंद कालोनी के रहने वाले प्रदीप को भी 30 अक्टूबर को पकड़ लिया था। जांच में पता चला कि गगनदीप उर्फ जज पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, हत्या का प्रयास करने, हत्या, एनडीपीएस एक्ट, शस्त्र अधिनियम के तहत कुल 27 केस पंजाब में पहले से ही दर्ज हैं।
बता दें कि पैसों के लेनदेन में 14 जुलाई को हरियाणावी गायक राहुल फाजिलपुरिया पर एसपीआर रोड पर उनके घर के पास फायरिंग की गई थी। इसमें वह बाल-बाल बच गए थे। इस घटना की जिम्मेदारी इंटरनेट मीडिया पोस्ट के माध्यम से गैंग्स्टर सुनील सरढानिया, दीपक नांदल ने ली थी। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में अब तक दस आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
