राहुल फाजिलपुरिया फायरिंग केस: कोस्टारिका से पकड़े गए सुनील सरढानिया की पूछताछ में खुलासा, पंजाब से गगनदीप गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मध्य अमेरिका के कोस्टारिका से पकड़कर लाए गए सुनील सरढानिया से पूछताछ में हथियार उपलब्ध कराने वालों की जानकारी मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान पंजाब के फिरोजपुर जिले के बाबा रामलाल नगर के रहने वाले गगनदीप के रूप में की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस सूत्रों के अनुसार गगनदीप को कुछ दिनों पहले पंजाब पुलिस ने एक मामले में पकड़ा था। सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच की टीम मंगलवार को पंजाब की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गुरुग्राम लेकर आई थी। यहां पूछताछ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में पता चला कि आरोपित गगनदीप ने दीपक नांदल के कहने पर आरोपित प्रदीप सहरावत को गुरुग्राम के खेड़कीदौला से अवैध हथियार उपलब्ध करवाए थे। आरोपित प्रदीप ने यह अवैध हथियार शक्ति सिंह को उपलब्ध करवाए थे, इसी हथियार से राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग कराई गई थी।

क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के बाद दयानंद कालोनी के रहने वाले प्रदीप को भी 30 अक्टूबर को पकड़ लिया था। जांच में पता चला कि गगनदीप उर्फ जज पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, हत्या का प्रयास करने, हत्या, एनडीपीएस एक्ट, शस्त्र अधिनियम के तहत कुल 27 केस पंजाब में पहले से ही दर्ज हैं।