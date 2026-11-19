आदित्य राज, गुरुग्राम। बढ़ते वायु प्रदूषण के विरुद्घ पंजाबी बिरादरी महासंगठन जन-जागरूकता अभियान चलाएगा। संगठन के आगामी कार्यक्रमों में प्रदूषण के दुष्प्रभावों और बचाव के उपायों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा।

संगठन के पदाधिकारी भी विभिन्न आयोजनों में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। महासंगठन के चेयरमैन एवं उद्योगपति बोधराज सीकरी ने कहा कि जहरीली हवा के कारण श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। केवल सरकारी नीतियों और कानूनों के भरोसे प्रदूषण से मुकाबला संभव नहीं है, इसके लिए समाज की भागीदारी जरूरी है।