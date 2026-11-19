

अनाज मंडी के लिए यू-टर्न बनाने की योजना को मंजूरी देकर सरकार ने किसानों के हित में अच्छा कार्य किया है। जब यह बन जाएगा तो किसान आसानी से अनाज लेकर मंडी आ-जा सकेंगे। -पुरुषोत्तम डागर, किसान



किसानों के मंडी अनाज लेकर आने-जाने में बहुत परेशानी होती थी। इसलिए काफी संख्या में किसान बल्लभगढ़ मंडी आने की बजाय पलवल व मोहना मंडी चले जाते हैं। आवक हर सीजन में घटती जा रही है।

-राहुल मित्तल, आढ़ती



अनाज मंडी के सामने यू-टर्न बनाने की कई बार केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक मूलचंद शर्मा से मांग की थी। उन्होंने इसे बनवाने का आढ़तियों से वायदा किया था। मंजूरी दिलाकर उन्होंने अपना वायदा पूरा कर दिया है।-संजीव बैसला, चेयरमैन मार्केट कमेटी बल्लभगढ़



राजमार्ग मंत्रालय ने आरओबी को सात लेन बनाने और अनाज मंडी के लिए दिल्ली तथा पलवल की तरफ यू-टर्न बनाने की स्वीकृति दे दी है। इसी योजना के तहत सेक्टर-58 रेड लाइट को खत्म किया जाएगा और यहां पर अंडरपास बनाया जाएगा। जल्दी ही इसका टेंडर लगा दिया जाएगा।--धीरज सिंह परियोजना निदेशक



किसानों और आढ़तियों से वायदा किया था कि अनाज मंडी के लिए राजमार्ग पर यू-टर्न बनाया जाएगा। इससे किसानों को अनाज लेकर मंडी आने-जाने में किसी भी तरह की परेशानी न हो। योजना को मंजूरी मिल चुकी है। यह पीएम मोदी की सरकार है, जो व्यापारी, किसान हर वर्ग के हितों का ध्यान रखती है। इस योजना से हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा और ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल जाएगा।--कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री