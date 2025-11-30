पटौदी रोड से नए गुरुग्राम तक पहुंचना होगा आसान, सेक्टर 85 से 95 तक के सेक्टरों को होगा फायदा

संदीप रतन, गुरुग्राम। उमंग भारद्वाज चौक से द्वारका एक्सप्रेस वे तक पटौदी रोड को अपग्रेड करने और इससे आगे पटौदी–रेवाड़ी राजमार्ग (एनएच-352 डब्ल्यू) के इस साल के अंत तक तैयार होने के बाद दिल्ली-जयपुर हाईवे पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) द्वारा ग्लोबल सिटी को लेकर पटौदी रोड को दोबारा बनाने का काम जल्द शुरू होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके लिए एचएसआइआइडीसी ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियाें का दावा है कि वर्ष 2026 में इस सड़क को अपग्रेड कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि लगभग छह किलोमीटर लंबी सड़क पर ड्रेनेज-सीवर नेटवर्क बिछाने का काम पहले पूरा होगा ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।

लगभग दस साल से सड़क जर्जर पड़ी हुई है और आवाजाही के लायक नहीं होेने के कारण वाहन चालक परेशान हो रहे थे। रात के समय यहां पर लाइटों का भी कोई प्रबंध नहीं है और अंधेरा रहता है। उमंग भारद्वाज चौक से गाडौली कलां और गाडौली खुर्द से भी आगे द्वारका एक्सप्रेस वे तक सड़क में गहरे गड्ढे हो चुके हैं।

पिछले दिनों नगर निगम ने सड़क मरम्मत की योजना बनाई थी, लेकिन द्वारका एक्सप्रेस किनारे प्रस्तावित ग्लोबल सिटी विकसित की जानी है। इसकी कनेक्टिविटी पटौदी रोड से होगी। ऐसे में एचएसआइआइडीसी ने सड़क प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर दी है।

सड़क जर्जर, ड्रेनेज नेटवर्क ही नहीं पटौदी रोड का यह हिस्सा मानसून के दिनों में पूरी तरह से तालाब में बदल जाता है। गहरे गड्ढों में पानी भरने से न केवल वाहनों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जलभराव में गड्ढे दिखाई नहीं देते। नगर निगम सदन की बैठक में भी यह मुद्दा स्थानीय पार्षद द्वारा उठाया गया था।

ऐसे बनेगा हाईवे का वैकल्पिक रोड सेक्टर 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94 और 95 के निवासी लंबे समय से इस मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे हैं। स्थानीय निवासी प्रवीण मलिक, चंद्र प्रकाश और शिवम का कहना है कि दिल्ली-जयपुर हाईवे पर वाहनों का दबाव रहता है। सुबह शाम ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यह अच्छा वैकल्पिक रास्ता है।

सेक्टर 85 से 95 के बीच आवागमन करने वाले लोग मजबूरन हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर यह सड़क ठीक हो जाए तो यह क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग बन सकता है। इसके अलावा गुरुग्राम से पटौदी और रेवाड़ी जाने के लिए भी यह छोटा और आसान रूट होगा।



