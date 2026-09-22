पटौदी-गुरुग्राम रूट पर प्राइवेट बसों की हड़ताल खत्म, आज से पुराने समय पर चलेंगी बसें

संवाद सहयोगी, पटौदी (गुरुग्राम)। पटौदी-गुरुग्राम मार्ग पर निजी बस संचालकों ने पुरानी समय सारणी बहाल करने की मांग स्वीकार होने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी है। मंगलवार से निजी बसों का संचालन पुराने समय के अनुसार होगा।

संचालक संत कुमार राठी एवं मनबीर ने बताया कि शुक्रवार शाम अधिकारियों ने नई समय सारणी जारी की थी, जिसमें निजी बसों के समय में बदलाव किया गया था और हरियाणा रोडवेज की बसों के अधिक चक्कर निर्धारित किए गए थे।