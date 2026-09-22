दिल्ली में अगले महीने होगी 150 नई E-Bus की एंट्री, 32 डिपो में 5510 बसों के लिए होगी चार्जिंग व्यवस्था

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री बिजली परिवहन योजना के पहले चरण में 16 डिपो में 2800 बसों और दूसरे चरण में 16 डिपो में 2710 बसों के लिए बस चार्जिंग की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इन कार्यों को अगले दो वर्षों में अलग-अलग चरणों में पूरा करने की योजना है।

परिवहन मंत्री डा. पंकज सिंह ने सोमवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि सरकार दौराला और झुलझुली में 250 और 500 बसों की क्षमता वाले दो नए डिपो भी बना रही है। इसके अलावा परिवहन विभाग ने पांच स्थानों पर जमीन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में अगले महीने 150 नई इलेक्टिक बसें शुरू की जाएंगी। डा. सिंह ने सोमवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बस डिपो, बसों के लिए चार्जिंग भरने की व्यवस्था और नए डिपो की प्रगति की समीक्षा की।