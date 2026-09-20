घाटे से उबरने लगा HRTC, ई-बसों के संचालन से लाखों रुपये का मुनाफा; प्रति किलोमीटर कितनी बचत?

संवाद सहयोगी, मंडी। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार की पहल मंडी जिले में बेहद सफल सिद्ध हो रही है। जिला को मिली 25 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जहां यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक सफर की सुविधा मिल रही है, वहीं निगम की परिचालन लागत में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।



मंडी और सुंदरनगर डिपो में मात्र 24 दिनों के भीतर ई-बसों के संचालन से निगम को 19.32 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है।

मंडी की 15 ई-बसों पर कितना खर्च इस अवधि में मंडी डिपो की 15 ई-बसों ने 60,060 किलोमीटर का सफर तय किया, जिस पर 7.95 लाख रुपये का चार्जिंग खर्च आया, जबकि इतनी ही दूरी के लिए डीजल बसों पर 19.30 लाख रुपये व्यय होते, जिससे डिपो को 11.34 लाख रुपये का लाभ मिला।

सुंदरनगर डिपो की स्थिति इसी प्रकार सुंदरनगर डिपो में 10 ई-बसों ने 35,044 किलोमीटर दूरी तय कर 2.10 लाख रुपये की बिजली खर्च की, जबकि डीजल का व्यय 10.08 लाख रुपये बैठता, जिससे डिपो को 7.97 लाख रुपये का सीधा लाभ प्राप्त हुआ।