चंबा को मिली HRTC की 10 इलेक्ट्रिक बसें, डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने दिखाई हरी झंडी; किन रूट पर दौड़ेंगी?
चंबा डिपो को हिमाचल पथ परिवहन निगम की 10 इलेक्ट्रिक बसें मिलीं, जिन्हें उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
HighLights
चंबा डिपो को मिलीं 10 नई इलेक्ट्रिक बसें।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बसों को हरी झंडी दिखाई।
चंबा-पठानकोट, नूरपुर-जसूर जैसे रूटों पर चलेंगी बसें।
जागरण टीम, चंबा। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। एचआरटीसी के चंबा डिपो में 10 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गई हैं व शनिवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इन बसों के चलने से लोगों को सुगम, सुरक्षित व आरामदायक सफर का आनंद मिलेगा। इन बसों को चंबा-पठानकोट, नूरपुर-जसूर आदि रूटों पर चलाने की योजना है।
इन रूटों पर भी दौड़ेंगी बसें
आने वाले दिनों में चंबा साहो, डलहौजी के अलावा सलूणी व तीसा रूट पर भी बसें चलाई जा सकती हैं। उपमुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को चंबा दौरे के दौरान 25 बसें जिनमें 15 इलेक्ट्रिक और दस डीजल बसें देने की बात कही थी। इनमें करीब आठ डीजल से चलने वाली बसें अन्य डिपो से चंबा को मिल गई थी। अब 10 इलेक्ट्रिक बसें मिल गई हैं। निगम प्रबंधन के अनुसार छह बसें भी जल्द चंबा को मिलेंगी।
चार्जिंग प्वाइंट भी हुआ चालू
डीडीएम चंबा शुगल सिंह ने बताया कि 10 इलेक्ट्रिक बसें चंबा पहुंच गई हैं। पांच अन्य बसें भी जल्द आने की उम्मीद है। आगामी दिनों में यह संख्या बढ़ भी सकती है। वर्कशॉप में चार्जिंग प्वाइंट लगने के साथ चालू भी हो गया है। ट्रायल के बाद ये बसें रूट पर दौड़ना शुरू हो जाएंगी। चंबा में प्रदूषण रहित बसों के चलने से यात्रियों को सुरक्षित व सुगम सफर का लाभ मिलेगा।