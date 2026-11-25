डॉ. ओमप्रकाश अदलखा, पटौदी। पटौदी और गुरुग्राम के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अब सुबह 5:40 बजे से रात 8:10 बजे तक हर 10 मिनट में बस मिलेगी।

नए समय के अनुसार दोनों दिशाओं में 88-88 फेरे निर्धारित किए गए हैं। पहले बसें 13 से 14 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध थीं।

पटौदी रोड रेलवे स्टेशन से भी चलेंगी 15 बसें

गुरुग्राम महानगर की सिटी बसों के संचालन को भी स्वीकृति मिली है। पटौदी रोड रेलवे स्टेशन से गुरुग्राम बस अड्डे तक 15 बसें चलेंगी। इससे जाटोली, टोडापुर और हेलीमंडी के यात्रियों को लाभ होगा।

पटौदी से गुरुग्राम के लिए बसें सुबह 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 और 11:00 बजे तथा दोपहर 12:50, 1:20, 1:50, 2:20 और 2:50 बजे चलेंगी। शाम को 6:00, 6:30, 7:00, 7:30 और रात 8:00 बजे बस उपलब्ध होगी। गुरुग्राम से पटौदी के लिए बसें सुबह 7:20, 7:50, 8:20, 8:50 और 9:20 बजे तथा 11:10, 11:40, दोपहर 12:10, 12:40 और 1:10 बजे चलेंगी। इसके बाद दोपहर 3:00, 3:30, 4:00, 4:30 और शाम 5:00 बजे बस मिलेगी। महिला विशेष बस बंद होने से परेशानी बस सेवा में सुधार के बीच महिला विशेष बसों की संख्या घटने से यात्रियों को परेशानी है। पटौदी से गुरुग्राम के लिए पहले सुबह 7:15 और 7:45 बजे बसें चलती थीं। 7:15 बजे वाली बस कई दिनों से बंद है।

इससे छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को दिक्कत हो रही है। पटौदी-रेवाड़ी मार्ग पर हरियाणा रोडवेज की नौ और निजी बसों के 17 फेरे हैं। रोडवेज की अंतिम बस दोपहर 3:20 बजे चलती है, जबकि निजी बस शाम 5:40 बजे के बाद उपलब्ध नहीं है।