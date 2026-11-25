वरूण त्रिवेदी, गुरुग्राम। अस्पताल में मरीज बीमारियों का इलाज कराने आते हैं। लेकिन, गुरुग्राम सेक्टर-10 स्थित जिला नागरिक अस्पताल के मुख्य गेट पर पहुंचते ही उन्हें अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है।

यहां इलाज की राह में अतिक्रमण का ऐसा रोग फैल रहा है, जिसका उपचार करने की जिम्मेदारी जिन विभागों पर है, उनकी सक्रियता नजर नहीं आ रही।

पार्कों में बन गई है एंबुलेंस की अवैध पार्किंग

अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर बने नगर निगम के पार्कों में हरियाली और लोगों के बैठने की जगह के बजाय चाय, पान मसाला और सिगरेट के खोखे दिखाई दे रहे हैं। पार्क में निजी एंबुलेंस की अवैध पार्किंग भी बन गई है।

पार्क की जमीन पर कारोबार चल रहा है, तो सड़क और पैदल रास्ते वाहन खड़े करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑटो, टेम्पो और बाइक के जमावड़े के बीच अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और तीमारदारों को रास्ता निकालना पड़ता है।