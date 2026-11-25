जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में सर्दी का असर अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। रात के तापमान में गिरावट के साथ सुबह के समय हल्का स्माग छाने लगा है। मौसम विभाग ने 26 नवंबर से प्रदेश के पांच जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है।

इनमें पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल शामिल हैं। ऐसे में सुबह के समय वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। वहीं महेंद्रगढ़ में रात का तापमान गिरकर 7.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। मगर 26 और 27 को प्रदेश में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा से हल्की से मध्यम गति से हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं के प्रभाव से रात के तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है, जबकि दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने के आसार हैं।

सुबह के समय कम होगी दृश्यता मौसम में इस बदलाव के साथ सुबह के समय हल्का स्मॉग और कोहरे की स्थिति वाहन चालकों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। विशेषकर जिन जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, वहां सुबह के समय दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है।