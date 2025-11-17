हरियाणा पुलिस के ऑपरेशन ट्रैकडाउन में 254 गिरफ्तार, गुरुग्राम टॉप पर 109 अपराधी पकड़े

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। हरियाणा पुलिस द्वारा राज्य में शुरू किए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान, दक्षिण हरियाणा के विभिन्न जिलों की पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर 254 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ गुरुग्राम में हुई हैं। यहाँ पुलिस ने 109 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुँचाया है। इसके बाद रेवाड़ी पुलिस ने 50, पलवल और नूंह पुलिस ने 28-28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे राज्य में ऑपरेशन ट्रैकडाउन नामक एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं से जुड़े भगोड़ों को पकड़ना है। पुलिस इन अपराधियों की पहचान करेगी, उनका पीछा करेगी और उन्हें जेल भेजेगी। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत, पुलिस अपहरण, हत्या, डकैती, अवैध हथियारों की तस्करी, हत्या के प्रयास, मादक पदार्थों की तस्करी और शराब तस्करी जैसे मामलों में फरार चल रहे अपराधियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर रही है।

गुरुग्राम पुलिस ने रिकॉर्ड 109 आरोपियों को गिरफ्तार 5 से 15 नवंबर के बीच, गुरुग्राम पुलिस ने कुल 109 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें हत्या के चार, हत्या के प्रयास के 17 और पाँच हज़ार रुपये के एक इनामी अपराधी शामिल हैं। इस दौरान, संगठित अपराध के चार और डकैती, लूटपाट, झपटमारी, जबरन वसूली, मारपीट और अपहरण जैसे अपराधों के 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

अवैध हथियार रखने, बेचने और सप्लाई करने के आरोप में 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 44 पिस्तौल, 14 देसी तमंचे, 92 कारतूस और दो चाकू बरामद किए गए। इसके अलावा, इन दस दिनों में 13 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई। गुरुग्राम पुलिस इन अपराधियों पर लगातार नज़र रखेगी।

मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी के भी निर्देश डीजीपी ओपी सिंह ने पिछले हफ़्ते 8 नवंबर को गुरुग्राम में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अपराधियों पर शिकंजा कसने, ज़मानत पर रिहा लोगों पर नज़र रखने, आपराधिक हिस्ट्रीशीट खोलने, किसी भी अपराध में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ तुरंत कार्रवाई करने और वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।

बैठक में गुरुग्राम के साथ-साथ फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, नारनौल, पलवल और नूंह के पुलिस अधिकारी मौजूद थे। डीजीपी ने प्रत्येक थाना प्रभारी को 20 नवंबर तक पाँच मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी।