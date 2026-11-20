आदित्य राज, गुरुग्राम। साइबर सिटी को आधुनिक परिवहन व्यवस्था देने और पुराने गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने का सपना आठ साल तक सरकारी फाइलों में दौड़ता रहा।

इस दौरान शहर की आबादी बढ़ती रही, सड़कों पर वाहनों का बोझ बढ़ता गया और जाम के साथ प्रदूषण की समस्या भी गंभीर होती गई। दूसरी तरफ मेट्रो परियोजना की लागत लगातार बढ़ती रही।

अब हालात यह हैं कि जिस परियोजना को समय रहते पूरा कर लिया जाता तो गुरुग्राम की तस्वीर कुछ और होती, उसका संशोधित बजट 10,266.54 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

2016 में शुरू हुई मेट्रो की कवायद

पुराने गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने की कवायद वर्ष 2016 में शुरू हुई थी। जनवरी 2016 में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचएमआरटीसी) ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को व्यवहार्यता अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी।

जुलाई 2017 में डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई और दिसंबर में राइट्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2019 में तैयार डीपीआर में 28.31 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर और 25 स्टेशनों का प्रस्ताव रखा गया। उस समय अनुमानित लागत 5,126 करोड़ रुपये थी। 13 अगस्त 2020 को हरियाणा कैबिनेट ने 28.80 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर और 27 स्टेशनों की डीपीआर 6,821.13 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर की। कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी देरी इसके करीब तीन साल बाद सात जून 2023 को केंद्रीय कैबिनेट ने 28.50 किलोमीटर की परियोजना को 5,452.72 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को परियोजना का शिलान्यास किया। लेकिन शिलान्यास के बाद भी निर्माण शुरू होने में करीब डेढ़ साल लग गया। पहले चरण का काम सितंबर 2025 में शुरू हुआ। संशोधित बजट 10,266 करोड़ रुपये पहुंचा इस बीच मई 2026 में पूरी परियोजना की संशोधित लागत 10,266.54 करोड़ रुपये पहुंच गई। वर्ष 2020 में मंजूर 6,821.13 करोड़ रुपये की तुलना करें तो करीब 3,445 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया।

महंगाई, जीएसटी दरों में बदलाव, डिपो, अतिरिक्त कोच और अन्य कनेक्टिविटी सुविधाओं को लागत बढ़ने की वजह बताया गया है। लेकिन सवाल यह है कि यदि परियोजना समय पर आगे बढ़ती तो क्या इतनी बड़ी अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ती?