जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किए जाने के विरोध में हरियाणा युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया।

प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मेटा के कार्यालय पर ताला जड़कर अपना विरोध दर्ज कराया।

प्रदर्शनकारियों ने कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

राजनीतिक दबाव में आवाज दबाने का आरोप निशित कटारिया ने कहा कि देश में जो भी सरकार से सवाल पूछता है और युवाओं के रोजगार, महंगाई तथा बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाता है, उसकी आवाज दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अब इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो लोकतंत्र में आम नागरिक अपनी बात कहां रखेगा? उन्होंने सवाल किया कि आखिर उदय भानु चिब और मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट किसके आदेश पर बंद किए गए? यदि मेटा ने अपने नियमों के तहत कार्रवाई की है तो कंपनी को उसके स्पष्ट कारण सार्वजनिक करने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय युवा कांग्रेस और विभिन्न प्रदेशों के युवा कांग्रेस के इंटरनेट मीडिया पेजों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है।