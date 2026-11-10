टोलकर्मियों की गुंडागर्दी पर NHAI का बड़ा एक्शन, बिजवासन टोल पर मारपीट के मामले में कंपनी पर 15 लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित बिजवासन टोल प्लाजा पर कार सवार परिवार के साथ टोलकर्मियों की मारपीट के मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने कड़ा रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने टोल का संचालन करने वाली ठेका कंपनी रिद्धि सिद्धि एंटरप्राइजेज पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

साथ ही कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उसे ब्लैकलिस्ट क्यों न कर दिया जाए। पांच नवंबर को हुई इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला चर्चा में आया था। NHAI ने क्या कहा? एनएचएआई के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए कंपनी की लापरवाही और टोल कर्मचारियों के हिंसक व्यवहार को गंभीरता से लिया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि टोल भुगतान को लेकर विवाद होने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों को यात्रियों के साथ मारपीट करने या कानून हाथ में लेने का अधिकार मिल जाता है।

ब्लैकलिस्टेड फास्टैग को लेकर विवाद घटना की शुरुआत कार के ब्लैकलिस्टेड फास्टैग से टोल शुल्क के भुगतान को लेकर हुए विवाद से हुई थी। टोल प्लाजा पर कार सवार परिवार और कर्मचारियों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। प्रसारित वीडियो में टोल कर्मचारियों को कार सवार परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करते देखा गया।

टोल कर्मचारियों ने यात्री से की मारपीट आरोप है कि कर्मचारियों ने परिवार के दो पुरुषों को कार से बाहर खींचने का प्रयास किया और टोल लेन पर लगे भारी लोहे के बूम बैरियर को उठाकर उन पर हमला किया। इस दौरान एक महिला और बीच-बचाव करने पहुंची बुजुर्ग महिला के साथ भी मारपीट किए जाने की बात सामने आई।