    गुरुग्राम के सेक्टर 46 में अब बिना रुकावट होगी बिजली सप्लाई, कॉर्पोरेशन ने उठाया यह कदम

    By Vinay Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:01 PM (IST)

    सेक्टर 46 स्थित हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम सबस्टेशन में 3 करोड़ रुपये की लागत से एक नया 25/31 एमवीए ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है। इससे इलाके में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी और लोड प्रबंधन सुधरेगा। दो ट्रांसफॉर्मर लगने से सबस्टेशन की क्षमता बढ़ेगी, जिससे ओवरलोडिंग की समस्या खत्म होगी और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी।

    गुरुग्राम के सेक्टर 46 में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी और लोड प्रबंधन सुधरेगा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बादशाहपुर। सेक्टर 46 में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम सबस्टेशन पर लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से एक नया 25/31 MVA ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है। अभी नए ट्रांसफॉर्मर पर 6 से 7 MVA का लोड डाला गया है। नया ट्रांसफॉर्मर लगने से इलाके में बिजली सप्लाई और भी आसान हो जाएगी और लोड मैनेजमेंट भी बेहतर होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबस्टेशन पर अभी लगभग 14 MVA का लोड है। पहले सिर्फ एक 25/31 MVA ट्रांसफॉर्मर लगाया गया था। लोड बढ़ने पर दूसरा, पुराना 16/20 MVA ट्रांसफॉर्मर कम पड़ रहा था। बढ़ती आबादी और कनेक्शन को देखते हुए, निगम ने 16/20 को बदलकर उतनी ही क्षमता का दूसरा 25/31 MVA ट्रांसफॉर्मर लगा दिया है।

    दो ट्रांसफॉर्मर लगने से सबस्टेशन की कुल क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे ओवरलोडिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। तकनीकी दिक्कतों के दौरान भी ग्राहकों को बैकअप बिजली मिलेगी। इससे आस-पास के रिहायशी इलाकों, कमर्शियल जगहों और शहरी सुविधाओं, जिसमें सेक्टर 38, 46 और 47 शामिल हैं, को फ़ायदा होने की उम्मीद है।

    HVPN के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बीके राघव का कहना है कि गर्मी के मौसम में बढ़े हुए लोड को देखते हुए यह बदलाव सही समय पर किया गया है। नए ट्रांसफ़ॉर्मर के चालू होने से ट्रिपिंग की घटनाएं कम होंगी और कंज्यूमर्स को बिना रुकावट बिजली सप्लाई मिलेगी।