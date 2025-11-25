गुरुग्राम के सेक्टर 46 में अब बिना रुकावट होगी बिजली सप्लाई, कॉर्पोरेशन ने उठाया यह कदम

जागरण संवाददाता, बादशाहपुर। सेक्टर 46 में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम सबस्टेशन पर लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से एक नया 25/31 MVA ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है। अभी नए ट्रांसफॉर्मर पर 6 से 7 MVA का लोड डाला गया है। नया ट्रांसफॉर्मर लगने से इलाके में बिजली सप्लाई और भी आसान हो जाएगी और लोड मैनेजमेंट भी बेहतर होगा।

सबस्टेशन पर अभी लगभग 14 MVA का लोड है। पहले सिर्फ एक 25/31 MVA ट्रांसफॉर्मर लगाया गया था। लोड बढ़ने पर दूसरा, पुराना 16/20 MVA ट्रांसफॉर्मर कम पड़ रहा था। बढ़ती आबादी और कनेक्शन को देखते हुए, निगम ने 16/20 को बदलकर उतनी ही क्षमता का दूसरा 25/31 MVA ट्रांसफॉर्मर लगा दिया है।

दो ट्रांसफॉर्मर लगने से सबस्टेशन की कुल क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे ओवरलोडिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। तकनीकी दिक्कतों के दौरान भी ग्राहकों को बैकअप बिजली मिलेगी। इससे आस-पास के रिहायशी इलाकों, कमर्शियल जगहों और शहरी सुविधाओं, जिसमें सेक्टर 38, 46 और 47 शामिल हैं, को फ़ायदा होने की उम्मीद है।