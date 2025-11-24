Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में बनाई जाएंगी 135 km नई सर्विस रोड, इन इलाकों में मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत

    By Sandeep Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:56 PM (IST)

    गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) ने नए गुरुग्राम के सेक्टरों में सर्विस रोड बनाने की योजना बनाई है। सेक्टर 81-95 और 99-115 में लगभग 90 किलोमीटर सर्विस रोड बनाई जाएंगी। सेक्टर 68-80 में 45 किलोमीटर सर्विस रोड बनाने की योजना है, जिसके लिए दिसंबर तक टेंडर जारी होने की उम्मीद है। जीएमडीए का उद्देश्य गुरुग्राम के रोड नेटवर्क को मजबूत करना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) ने नए गुरुग्राम के सेक्टरों में सर्विस रोड बनाने की योजना बनाई है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) ने न्यू गुरुग्राम सेक्टरों में सर्विस रोड बनाने का प्लान तैयार किया है। GMDA सेक्टर 81-95 में लगभग 55 किलोमीटर सर्विस रोड और सेक्टर 99-115 में अतिरिक्त 35 किलोमीटर सर्विस रोड बनाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस काम को आसान बनाने के लिए, प्रस्तावित सेक्शन के लिए ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार (GPR) सर्वे और टोपोग्राफिकल सर्वे करने के लिए एक कंसल्टेंट को हायर किया गया है। इन सर्वे के आधार पर, आगे के इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार किए जाएंगे।

    इसके अलावा, GMDA सेक्टर 68-80 में लगभग 45 किलोमीटर सर्विस रोड बनाने की भी प्लानिंग कर रहा है। इस सेक्शन के लिए एस्टीमेट तैयार कर लिए गए हैं और अभी रिव्यू में हैं। इस काम के लिए टेंडर दिसंबर तक जारी होने की उम्मीद है। जहां भी संभव होगा, काम के दायरे में सरफेस ड्रेन के साथ फुटपाथ का प्रोविजन भी शामिल होगा, जिससे यूज़ेबिलिटी और पैदल चलने वालों की सेफ्टी दोनों बढ़ेगी।

    सेक्टर 68-80 तक बन रही है सर्विस रोड

    इस बीच, अथॉरिटी सेक्टर 68-80 में सर्विस रोड पर पहले से ही काम कर रही है। GMDA ने अब तक 23 किलोमीटर सर्विस रोड पूरी कर ली है और तीन किलोमीटर और पर काम शुरू करेगी। इन सर्विस रोड के बनने से ट्रैफिक फ्लो में काफी सुधार होने, मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम होने और आने-जाने का पूरा अनुभव बेहतर होने की उम्मीद है।

    GMDA के चीफ इंजीनियर अरुण धनखड़ ने कहा कि इन कोशिशों के ज़रिए, GMDA का मकसद गुरुग्राम के रोड नेटवर्क को और मजबूत करना, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और सभी आने-जाने वालों के लिए सुरक्षित और आसान मोबिलिटी देना है।