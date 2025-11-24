गुरुग्राम में बनाई जाएंगी 135 km नई सर्विस रोड, इन इलाकों में मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) ने न्यू गुरुग्राम सेक्टरों में सर्विस रोड बनाने का प्लान तैयार किया है। GMDA सेक्टर 81-95 में लगभग 55 किलोमीटर सर्विस रोड और सेक्टर 99-115 में अतिरिक्त 35 किलोमीटर सर्विस रोड बनाएगा।

इस काम को आसान बनाने के लिए, प्रस्तावित सेक्शन के लिए ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार (GPR) सर्वे और टोपोग्राफिकल सर्वे करने के लिए एक कंसल्टेंट को हायर किया गया है। इन सर्वे के आधार पर, आगे के इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार किए जाएंगे।

इसके अलावा, GMDA सेक्टर 68-80 में लगभग 45 किलोमीटर सर्विस रोड बनाने की भी प्लानिंग कर रहा है। इस सेक्शन के लिए एस्टीमेट तैयार कर लिए गए हैं और अभी रिव्यू में हैं। इस काम के लिए टेंडर दिसंबर तक जारी होने की उम्मीद है। जहां भी संभव होगा, काम के दायरे में सरफेस ड्रेन के साथ फुटपाथ का प्रोविजन भी शामिल होगा, जिससे यूज़ेबिलिटी और पैदल चलने वालों की सेफ्टी दोनों बढ़ेगी।

सेक्टर 68-80 तक बन रही है सर्विस रोड इस बीच, अथॉरिटी सेक्टर 68-80 में सर्विस रोड पर पहले से ही काम कर रही है। GMDA ने अब तक 23 किलोमीटर सर्विस रोड पूरी कर ली है और तीन किलोमीटर और पर काम शुरू करेगी। इन सर्विस रोड के बनने से ट्रैफिक फ्लो में काफी सुधार होने, मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम होने और आने-जाने का पूरा अनुभव बेहतर होने की उम्मीद है।