गुरुग्राम में पिकअप की टक्कर से उबर बाइक सवार महिला की मौत, ड्यूटी से घर जाते समय हुआ हादसा

गुरुग्राम के कादरपुर रोड पर एक सड़क हादसे में उबर बाइक सवार महिला की मौत हो गई। मृतका बंगाल की रहने वाली थी और सेक्टर 72 में रहती थी। वह एक निजी कंपनी में काम करती थी और ड्यूटी से लौटते समय यह घटना हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पिकअप चालक की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कादरपुर रोड पर शनिवार रात पिकअप गाड़ी की टक्कर से उबर बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया और पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

निजी कंपनी में करती थी हाउस कीपिंग का काम मृत महिला की पहचान मूल रूप से बंगाल के 24 दक्षिण परगना के रामनगर गांव की रहने वाली 24 वर्षीय लक्ष्मी के रूप में की गई है। स्वजन के मुताबिक लक्ष्मी परिवार के साथ सेक्टर 72 फाजिलपुर में रहती थी। वह यहां निजी कंपनी में हाउस कीपिंग का काम करती थी।

शनिवार रात कंपनी में ड्यूटी के बाद वह उबर टैक्सी बाइक बुक कर वापस घर जा रही थी। रास्ते में कादरपुर रोड पर पीछे से आई पिकअप गाड़ी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

बाइक चला रहे युवक को हल्की चोटें आईं। आसपास के लोग और बाइक सवार युवक महिला को गंभीर स्थिति में एक्रोपोलिस अस्पताल ले गए। यहां इलाज के दौरान लक्ष्मी की मौत हो गई। दूसरी ओर घटना के बाद पिकअप चालक मौके पर ही गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।