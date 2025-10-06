Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में पिकअप की टक्कर से उबर बाइक सवार महिला की मौत, ड्यूटी से घर जाते समय हुआ हादसा

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:07 AM (IST)

    गुरुग्राम के कादरपुर रोड पर एक सड़क हादसे में उबर बाइक सवार महिला की मौत हो गई। मृतका बंगाल की रहने वाली थी और सेक्टर 72 में रहती थी। वह एक निजी कंपनी में काम करती थी और ड्यूटी से लौटते समय यह घटना हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पिकअप चालक की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    कादरपुर रोड पर हादसे के बाद पिकअप छोड़कर भागा चालक। सौ. स्वजन

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कादरपुर रोड पर शनिवार रात पिकअप गाड़ी की टक्कर से उबर बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया और पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निजी कंपनी में करती थी हाउस कीपिंग का काम

    मृत महिला की पहचान मूल रूप से बंगाल के 24 दक्षिण परगना के रामनगर गांव की रहने वाली 24 वर्षीय लक्ष्मी के रूप में की गई है। स्वजन के मुताबिक लक्ष्मी परिवार के साथ सेक्टर 72 फाजिलपुर में रहती थी। वह यहां निजी कंपनी में हाउस कीपिंग का काम करती थी।

    शनिवार रात कंपनी में ड्यूटी के बाद वह उबर टैक्सी बाइक बुक कर वापस घर जा रही थी। रास्ते में कादरपुर रोड पर पीछे से आई पिकअप गाड़ी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

    बाइक चला रहे युवक को हल्की चोटें आईं। आसपास के लोग और बाइक सवार युवक महिला को गंभीर स्थिति में एक्रोपोलिस अस्पताल ले गए। यहां इलाज के दौरान लक्ष्मी की मौत हो गई। दूसरी ओर घटना के बाद पिकअप चालक मौके पर ही गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।

    बादशाहपुर पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर आरोपित चालक की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। परिवार ने बताया कि लक्ष्मी की छह साल पहले शादी हुई थी। उसकी एक पांच साल की बच्ची भी है।