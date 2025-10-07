Language
    वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत, मामले की जांच कर रही पुलिस

    By Vinay Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:33 PM (IST)

    गुरुग्राम में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई। हादसा पटौदी रोड रेलवे स्टेशन के पास हुआ। मृतकों में से एक की पहचान श्याम सिंह के रूप में हुई है जो महेंद्रगढ़ का रहने वाला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आशंका है कि मजदूरों ने शराब पी रखी थी। दूसरे मजदूर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली से अजमेर जा रही वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई। वे रेलवे ट्रैक के किनारे पैदल जा रहे थे। हादसा सोमवार शाम करीब सात बजे पटौदी रोड रेलवे स्टेशन यार्ड के पास हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    पटौदी रोड जीआरपी ने बताया कि मृतकों में से एक की पहचान हो गई है। इनमें से एक महेंद्रगढ़ के गढ़ी खुडाना गांव का निवासी श्याम सिंह है। 32 वर्षीय श्याम सिंह पटौदी रोड रेलवे स्टेशन के पास मजदूरी करता था और पास ही रहता था। मरने वाला दूसरा मजदूर भी उनके साथ काम करता था।

    जीआरपी के अनुसार, दोनों मजदूर सोमवार शाम करीब सात बजे काम के बाद एक होटल से खाना खाकर अपने कमरे पर लौट रहे थे, तभी पटौदी रोड रेलवे स्टेशन यार्ड के पास गुरुग्राम से अजमेर जा रही वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस कार्रवाई शुरू होने तक वंदे भारत ट्रेन करीब दस मिनट तक मौके पर ही रुकी रही।

    जीआरपी ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरे मजदूर की पहचान अभी नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार के मुताबिक, दोनों के पास खाने से भरा एक पॉलीथिन बैग मिला है। दोनों होटल से खाना लेकर अपने कमरे में जा रहे थे।

    यह भी आशंका है कि शायद दोनों ने शराब पी रखी थी, इसीलिए उन्हें पीछे से आ रही ट्रेन का पता नहीं चला। फिलहाल, पुलिस ने श्याम सिंह के परिजनों को सूचित कर दिया है और दूसरे युवक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उसकी उम्र भी करीब 35 साल बताई जा रही है।