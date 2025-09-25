Language
    गुरुग्राम की सड़कों पर सफर हुआ आसान, दूर हुई ट्रैफिक जाम की समस्या

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:53 PM (IST)

    गुरुग्राम में मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। जीएमडीए और नगर निगम ने दैनिक जागरण के अभियान के बाद सड़कों को सुधारना शुरू कर दिया है। द्वारका एक्सप्रेस वे के पास मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर और घाटा रोड की मरम्मत की गई है जिससे अब वाहन चालकों को जाम और खराब सड़कों से राहत मिली है।

    मल्टी यूटीलिटी कॉरिडोर पर जीएमडीए द्वारा मरम्मत कार्य किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मानसून सीजन के दौरान उधड़ी सड़कों की मरम्मत का काम अब तेजी से चल रहा है। दैनिक जागरण ने लगातार टूटी सड़कों की परेशानी को उजागर करते हुए अभियान चलाया था। जिसके बाद गुरुग्राम मेट्रोपालिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) और नगर निगम ने सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी है।

    खासतौर पर जीएमडीए ने मुख्य सड़कों का सुधार किया है। द्वारका एक्सप्रेस वे के समीप मानेसर तक 5.5 किलोमीटर लंबे मल्टी यूटीलिटी कॉरिडोर पर बने गड्ढों की मरम्मत कर दी गई है। इसके साथ ही घाटा रोड को भी दुरुस्त कर दिया गया है। अब इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को न तो जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और न ही खराब सड़क की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है।

    जीएमडीए की ओर से चलाए गए इस मरम्मत अभियान के तहत सड़कों को नया रूप दिया गया है। चीफ इंजीनियर अरुण धनखड़ ने बताया कि मल्टी यूटीलिटी कारिडोर और घाटा रोड पर पैचवर्क व गड्ढों की मरम्मत पूरी कर ली गई है।

    साथ ही जहां सड़कें पूरी तरह टूट चुकी थीं, वहां नई सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी मरम्मत और निर्माण कार्य 2 अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएंगे।

    लोगों को मिली सुविधा

    स्थानीय निवासियों का कहना है कि लंबे समय से खराब सड़कों की वजह से यहां सफर करना बेहद मुश्किल हो गया था। जगह-जगह गड्ढों और धूल-गंदगी के कारण जाम की स्थिति बन जाती थी। कई बार तो दुर्घटनाओं का भी खतरा बढ़ जाता था। लेकिन अब सड़कें समतल और चकाचक हो चुकी हैं, जिससे सफर आसान हो गया है।