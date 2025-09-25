गुरुग्राम की सड़कों पर सफर हुआ आसान, दूर हुई ट्रैफिक जाम की समस्या

गुरुग्राम में मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। जीएमडीए और नगर निगम ने दैनिक जागरण के अभियान के बाद सड़कों को सुधारना शुरू कर दिया है। द्वारका एक्सप्रेस वे के पास मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर और घाटा रोड की मरम्मत की गई है जिससे अब वाहन चालकों को जाम और खराब सड़कों से राहत मिली है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मानसून सीजन के दौरान उधड़ी सड़कों की मरम्मत का काम अब तेजी से चल रहा है। दैनिक जागरण ने लगातार टूटी सड़कों की परेशानी को उजागर करते हुए अभियान चलाया था। जिसके बाद गुरुग्राम मेट्रोपालिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) और नगर निगम ने सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी है।

खासतौर पर जीएमडीए ने मुख्य सड़कों का सुधार किया है। द्वारका एक्सप्रेस वे के समीप मानेसर तक 5.5 किलोमीटर लंबे मल्टी यूटीलिटी कॉरिडोर पर बने गड्ढों की मरम्मत कर दी गई है। इसके साथ ही घाटा रोड को भी दुरुस्त कर दिया गया है। अब इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को न तो जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और न ही खराब सड़क की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है।

जीएमडीए की ओर से चलाए गए इस मरम्मत अभियान के तहत सड़कों को नया रूप दिया गया है। चीफ इंजीनियर अरुण धनखड़ ने बताया कि मल्टी यूटीलिटी कारिडोर और घाटा रोड पर पैचवर्क व गड्ढों की मरम्मत पूरी कर ली गई है।