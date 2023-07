गुरुग्राम में 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार, बॉर्डर पार से लड़कियां लाकर कराते थे देह व्यापार; देशभर में फैला था रैकेट

गुरुग्राम में रहकर देह व्यापार का रैकेट चला रहे तीन बांग्लादेशियों को शुक्रवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों ने यहां आने के बाद आधार कार्ड बैंक खाता और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था। मुखबिर की सूचना पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और डीएलएफ फेस-3 थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। वह महीने दो महीने में ठिकाना बदल देते थे।

गुरुग्राम में देह व्यापार का रैकेट चला रहे तीन बांग्लादेशी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में रहकर देह व्यापार का रैकेट चला रहे तीन बांग्लादेशियों को शुक्रवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों ने यहां आने के बाद आधार कार्ड, बैंक खाता और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था। मुखबिर की सूचना पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और डीएलएफ फेस-3 थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार गुप्ता सूचना के बाद शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और डीएलएफ फेस-3 पुलिस टीम यू ब्लाक पहुंची तो एक व्यक्ति बाइक पर बैठा मिला। उसने अपना नाम रूहान बाबू हुसैन बताया। कहा कि वह बांग्लादेश का रहने वाला है और उसके दो साथी भी उसके फ्लैट में मिलने के लिए आए हुए हैं। टीम ने फ्लैट से आमीन हुसैन व अरको हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों दो साल से गुरुग्राम के यू-ब्लाक में अलग-अलग पीजी में रहते हैं। वह महीने दो महीने में ठिकाना बदल देते थे। देश के कई शहरों में चलाते थे देह व्यापार रैकेट पुलिस पूछताछ में पता चला कि इनका मुख्य कार्य बांग्लादेश से युवतियों को अवैध रूप से बार्डर पार करवाकर भारत में अलग-अलग स्थानों बेंगलुरू, चेन्नई, मुम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता, नोएडा में बैठे अपने ऐजेंटो के पास भेजकर उनसे देह व्यापार करवाना है। इसके अलावा कोलकाता व अन्य जगह से भी युवतियों को लाकर उनसे भी देह व्यापार करवाते थे। ट्रू कालर पर पहचान छिपाने के लिए इन्होंने हिंदू नाम डाले हुए थे। रूहान बाबू हुसैन सभी को पहचान के तौर पर अपना नाम रोहन चौधरी बताता था। आरोपितों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, आधार कार्ड, दो बाइक, ड्राइविंग लाइसेंस, लैपटाप, कैमरा व अन्य सामान बरामद किया गया। डीएलएफ फेस 3 थाने में फारनर्स, पासपोर्ट एक्ट व विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है।

