गुरुग्राम में शिक्षिका से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने चार जिम ट्रेनरों को किया गिरफ्तार

महिला टीचर से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सभी आरोपित जिम में ट्रेनर हैं और जुंबा डांस की कोचिंग भी देते हैं। एक पार्टी के दौरान जिम ट्रेनर गौरव की महिला से दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के एक नामी स्कूल की महिला टीचर से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 29 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के बाद महिला थाना ईस्ट पुलिस ने केस दर्ज कर चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला टीचर ने शिकायत में बताया कि सितंबर में एक पार्टी में उसकी जिम ट्रेनर युवक से दोस्ती हुई थी। दोनों की एक-दूसरे से फोन पर बातचीत होने लगी। एक अक्टूबर की रात युवक ने महिला को फोन किया और मिलने के लिए बुलाया।

इसके बाद आरोपित युवक महिला टीचर को सुशांत लोक क्षेत्र स्थित अपने एक दोस्त के रूम पर ले गया। यहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान आरोपित ने अपने तीन और दोस्तों को बुला लिया। उन्होंने भी महिला के साथ दुष्कर्म किया।

दो अक्टूबर को पीड़िता अपने घर पहुंची और परिवारवालों को आपबीती बताई। महिला की शिकायत पर महिला थाना पूर्वी पुलिस ने केस दर्ज कर चारों आरोपितों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि सभी आरोपित जिम में ट्रेनर हैं और जुंबा डांस की कोचिंग भी देते हैं।

बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपित का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस उधर, सेक्टर 93 चौकी क्षेत्र में आठ वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पकड़े गए आरोपित का पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। सेक्टर 93 चौकी पुलिस उससे तीन दिन के रिमांड पर पूछताछ में जुटी हुई है। हालांकि, उससे पूछताछ में क्या कुछ सामने आया, इसके बारे में पुलिस बताने से बच रही है।