गुरुग्राम की दक्षिणी परिधीय सड़क हुई चकाचक, दिल्ली-जयपुर हाईवे तक जाना हुआ आसान

गुरुग्राम की दक्षिणी परिधीय सड़क (एसपीआर) की मरम्मत पूरी होने से निवासियों को गड्ढों और धूल से राहत मिली है। जीएमडीए ने वाटिका चौक से दिल्ली-जयपुर हाईवे तक सड़क पर नई परत बिछाई है जिससे यातायात सुगम हुआ है। प्रतिदिन 50000 से अधिक वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। इफको चौक और एमजी रोड पर भी मरम्मत कार्य किया गया है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। लंबे इंतजार के बाद, दक्षिणी परिधीय सड़क (एसपीआर) की मरम्मत हो गई है और अब यह बिल्कुल साफ-सुथरी दिख रही है। जीएमडीए ने वाटिका चौक से दिल्ली-जयपुर हाईवे तक सड़क पर कार्पेटिंग का काम पूरा कर लिया है।

इससे इस मार्ग पर गड्ढों और धूल भरी सड़कों से जूझ रहे निवासियों को बड़ी राहत मिली है। नई सड़क बनने से यातायात की भीड़भाड़ भी काफी हद तक कम हो गई है। मानसून के मौसम में, बड़े-बड़े गड्ढों के कारण एसपीआर पर चलना मुश्किल हो जाता था और बारिश होने पर सड़क झील में तब्दील हो जाती थी। एसपीआर दिल्ली-जयपुर हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोहना रोड और फरीदाबाद रोड को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। जीएमडीए वर्तमान में सड़क निर्माण कार्य कर रहा है।

एसपीआर से प्रतिदिन गुजरते हैं 50,000 वाहन एसपीआर से प्रतिदिन 50,000 से अधिक वाहन गुजरते हैं। 5.5 किलोमीटर का यह मार्ग गुरुग्राम का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बन गया है। सड़क पर बने गड्ढे न केवल वाहन चालकों के लिए, बल्कि लगातार उड़ती धूल के कारण आसपास के इलाकों में रहने वाले निवासियों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहे थे।

अब इस मार्ग पर कार्पेट बिछाने से यात्रा सुगम और सुरक्षित हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, जलभराव और यातायात की भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए, सड़क पर उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की परत चढ़ाई गई है ताकि यह लंबे समय तक टिके।

इफको चौक और एमजी रोड पर मरम्मत कार्य जारी केवल एसपीआर पर ही नहीं, शहर की अन्य प्रमुख सड़कों पर भी मरम्मत कार्य तेजी से किया जा रहा है। इफको चौक और एमजी रोड पर पैचवर्क और री-कार्पेटिंग का काम पूरा हो चुका है। सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक तक भी पैचवर्क किया गया है, जिससे यातायात में सुधार हुआ है।