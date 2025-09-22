Sheetla Mata Temple: CCTV कैमरे के अलावा ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी, हर दस कदम पर तैनात होंगे सुरक्षाकर्मी

गुरुग्राम के श्री शीतला माता मंदिर में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि मेला आयोजित होगा। सुरक्षा के लिए 160 सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। हर दस कदम पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। मेला मैदान में पार्किंग मुफ्त है और वीआईपी कॉरिडोर बनाया गया है। मंदिर में चिकित्सा और अग्निशमन सेवाओं की भी व्यवस्था की गई है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। श्री शीतला माता मंदिर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि मेला आयोजित किया जाएगा। श्री माता शीतला श्राइन बोर्ड ने इसके लिए विशेष तैयारियां की हैं। बोर्ड के सीईओ सुमित कुमार ने बताया कि 160 सीसीटीवी कैमरों के अलावा ड्रोन कैमरों से मंदिर के गर्भगृह और परिसर में हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हर दस कदम पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, जिनमें आठ घंटे की शिफ्ट में सिविल डिफेंस, पुलिस और होमगार्ड के जवान शामिल होंगे। मंदिर कर्मचारियों के अलावा 200 दिहाड़ी मजदूर और 200 स्वयंसेवक निशुल्क सेवाएं देंगे। श्रद्धालुओं का प्रवेश विशेष सुरक्षा जांच मशीनों के जरिए होगा।

सीईओ सुमित कुमार ने बताया कि माता मंदिर के मेला मैदान में श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग निःशुल्क है। मंदिर के आसपास 50 यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। श्रद्धालु मेला मैदान में आने के लिए पुल का इस्तेमाल कर सकेंगे। पुल पर दो आपातकालीन द्वार लगाए गए हैं।

इसके अलावा, आपातकालीन निकास के लिए मंदिर परिसर में तीन विशेष निकास द्वार बनाए गए हैं, जिनकी निगरानी पुलिस और होमगार्ड के जवान करेंगे। सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। वीआईपी आगमन पर आम श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए उन्हें कोई असुविधा न हो, इसके लिए उन्होंने बताया कि अन्य श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए पुराने मंदिर से एक वीआईपी कॉरिडोर बनाया गया है। मंदिर में चार निकास द्वार हैं।