गुरुग्राम में रेस्टोरेंट कर्मी की गले में चाकू मारकर हत्या, नाले में फेंकी लाश

गुरुग्राम के पलड़ा गांव में एक रेस्टोरेंट कर्मी रोहित सारस्वत की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और शव को नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। रोहित के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को शक है कि रेस्टोरेंट के एक अन्य कर्मचारी ने हत्या की है जिसके साथ रोहित का पहले झगड़ा हुआ था।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बादशाहपुर थाना क्षेत्र के पलड़ा गांव में एक युवक की गले पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शव को नाले में फेंक दिया गया। सोमवार रात थाना पुलिस ने शव को नाले से बरामद किया।

थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से आरोपित की पहचान की जा रही है। युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के जसोली गांव के रहने वाले 25 वर्षीय रोहित सारस्वत के रूप में की गई है। रोहित अपने परिवार के साथ भोंडसी स्थित शिव कॉलोनी में रहते थे और सोहना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में काम करते थे।

रविवार को वह काम पर गए थे और रात को वापस घर नहीं लौटे। परिवारवालों ने कई बार रोहित से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन रोहित के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। रोहित के पिता राजकुमार में अपने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत भी दी। पुलिस ने रोहित को ढूंढने के साथ ही उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। सोमवार रात पलड़ा गांव के पास नाले से युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली।

शव की पहचान रोहित के रूप में की गई। इसके बाद मौके पर एफएसएल, फिंगरप्रिंट व पुलिस की अन्य टीमों ने घटनास्थल पर जांच कर साक्ष्य जुटाए। शव के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान पाए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रोहित एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक अन्य कर्मचारी के साथ कुछ दिन पहले उनका झगड़ा हुआ था। आशंका है कि उसी साथी कर्मचारी ने रोहित के गले पर चाकू से वार करके हत्या की होगी।